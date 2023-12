Spazio Talent Soccer e Juventus insieme fino al 2026

Lo Spazio Talent Soccer rinnova la propria collaborazione con la Juventus per altre due stagioni . Una notizia importante, per uno dei vivai più prosperi del Piemonte che, dal luglio del 2022, aveva avviato questa importante partnership con la Vecchia Signora.

"La società F.C.D. Spazio Talent Soccer comunica di avere rinnovato per due stagioni sportive (2024-2025 e 2025-2026) la collaborazione con Juventus Football Club. La prossima stagione si entrerà così nel terzo anno consecutivo di sinergie tra la più scudettata società professionistica d’Italia e lo Spazio Talent Soccer. Le Juventus Academy rappresentano un numero ristretto di centri di eccellenza e di riferimento sul territorio nazionale, selezionate in base a una serie di parametri sportivi e valoriali, dove viene trasmesso il Metodo Juventus attraverso la condivisione delle metodologie, la formazione dei tecnici e le visite effettuate dallo staff Juventus durante il corso della stagione sportiva, con l’obiettivo di portare la professionalità dei metodi e delle programmazioni Juventus direttamente presso le Società presenti sul territorio italiano" si legge nel comunicato, cui fanno eco le parole di grande felicità del Presidente del club, Antonio Tucci: "La rinnovata fiducia di Juventus ci inorgoglisce. Non è un punto di arrivo, ma un ulteriore fondamentale “mattoncino” nella crescita della nostra associazione sportiva. In questi primi due anni di collaborazione il Metodo Juventus ha costituito un’occasione unica e imperdibile di arricchimento del bagaglio tecnico dei nostri atleti, tecnici e dirigenti, e di sviluppo della consapevolezza e della condivisione dei valori dell’etica sportiva. La nostra responsabilità ora è ancora maggiore per proseguire un percorso di impegno continuo verso obiettivi e traguardi sempre più ambizioni".