Under 15 Regionali: Moncalieri-Acqui 0-2

MARCATORI: pt 5’ Barletto, 12’ Rabino

MONCALIERI (4-3-3): Torrisi 6.5; Vetri 6, Dominelli 6, Paccagnella 6, Cuzzilla 6.5; Ruvolo 6 (34’ st Crivellari sv), Filagna 6 (29’ st Palmer sv), Marocco 6; La Milia 6, Ciaravino 6, Crivello 6. A disp. Perrone, Corvi, Bracone. All. Sequenza.

ACQUI (4-3-3): Rinaldi 6; Cavanna 6 (34’ st Bouziane), Barbirolo 6, Poggio 6.5, Griselli 6 (29’ st Gamba sv); Lazzarino 6 (34’ st Rossi sv), Barletto 6.5, Ez Raidi 6 (35’ st Ivaldi sv); Rabino 6.5 (10’ st Morbelli 6), Levo 6, Buda 6.5 (18’ st Vallegra 6). A disp. Assandri, Acossi, Arapi. All. Rovera.

ARBITRO: Cannone di Nichelino

Basta un tempo all’Acqui per garantirsi la vittoria contro il Moncalieri. La squadra ospite è sembrata in pieno controllo durante tutta la gara, mentre i padroni di casa, tolto un buon break nel finale del primo tempo, non è mai riuscito a mettere in difficoltà gli avversari.

Gli ospiti ci mettono poco a trovare il vantaggio: calcio d’angolo dalla sinistra, sponda volante di Poggio per la conclusione di Barletto che mette subito la gara in discesa per l’Acqui. L’Acqui, nonostante il campo pesante, continua a macinare gioco palla a terra, per quanto i rimbalzi irregolari del terreno di gioco lo permettono e dopo pochi minuti dal primo vantaggio arriva anche il raddoppio: Buda va via in profondità sulla sinistra e mette in mezzo una palla bassa: Levo non ci arriva e Torrisi respinge, ma sulla ribattuta arriva prima di tutti Rabino che conclude a botta sicura firmando il 2-0. Il Moncalieri risponde su palla da fermo: punizione dalla sinistra che è un corner corto e Paccagnella ci prova al volo, ma la sua conclusione non trova la porta di mezzo metro. Ancora su palla da fermo, questa volta con un corner, e Ciarravino da pochi passi devia una conclusione di un compagno mandando fuori causa Rinaldi, ma non trovando la porta di un soffio, anche se l’arbitro avrebbe poi annullato per offside. L’Acqui si rivede in avanti con Levo, che scappa via in profondità seguito da Buda. Arrivato a tu per tu con Torrisi prova il passaggio al compagno libero, ma il portiere del Moncalieri è bravo a smorzare il pallone favorendo il recupero dei difensori.

La ripresa si apre con il gol di Levo, che però viene annullato dall’arbitro perchè nel momento di ricevere la punizione di Rabino dalla trequarti, era partito in posizione di fuorigioco. In generale il secondo tempo però si rivela meno emozionante del primo: le squadre sembrano stabilizzarsi maggiormente sulle loro posizioni: le occasioni non sono molte nel primo quarto d’ora, tolta una conclusione di Ez Raidi sul primo palo che Cuzzilla devia in corner. Per il resto c’è stato un dominio territoriale abbastanza netto dell’Acqui, che però non si è concretizzato nonostante alcune occasioni. Il gol non arriva nemmeno dal dischetto, per un rigore fischiato nel recupero che però Levo calcia sul palo.