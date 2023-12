Under 16 Regionali: Albese-Asca 1-3

MARCATORI: 11’ pt Vico (AL), 13’ pt, 31’ pt Boveri (AS), 39’ st Ferrari (AS).

ALBESE: Ollino, Aime, Gallarato (1’ st Riva), Appiano (27’ st Mitevski), Voci, Valenti, Fiore, Frau, Miron (27’ st Milano), Fassino (1’ st Gianoglio), Vico. A disp. nessuno. All. Bascetta.

ASCA: Giordano, Del Prete A. (39’ st Bocchiotti), Girardengo, Spinacorona (39’ st Del Prete M.), Bocchio (32’ st Arezzoli), Ripari, Prunas (8’ st Ferrari), Rossi, Tartara (19’ st Sirboni), Boveri (32’ st Lanotte), Nicola (39’ st Guarona). A disp. Ndokaj, Pareti. All. Calmini.

ARBITRO: Scaffidi di Alba - Bra.

NOTE: Ammoniti: Prunas (AS), Voci (AL)

Boveri manda all’inferno l’Albese: l’Asca vince lo scontro salvezza e si allontana dalla zona calda della classifica. Prosegue la crisi nera in casa Albese: i biancorossi non vincono dal 7 ottobre in campionato, si trovano momentaneamente in dodicesima posizione e sembrano non vedere la luce in fondo al tunnel.

I padroni di casa scendono in campo con un 3-4-1-2, in cui Fassino agisce alle spalle dei due centravanti Fiore e Vico; modulo più conservativo invece quello scelto da Mister Calmini, un 4-3-3 in cui Boveri spazia su tutto il fronte offensivo, partendo da sinistra per poi entrare in mezzo al campo per sprigionare tutta la sua fantasia.

Il ritmo incalzante imposto nei primi minuti dall’Asca coglie impreparati i padroni di casa che rimangono chiusi nella propria metà campo senza riuscire a ribaltare l’inerzia del match.

Nel momento migliore dei gialloblu l’Albese colpisce come un fulmine a ciel sereno: Fiore, con un gioco di prestigio, si libera di due difensori e fa partire un mancino insidioso. Il portiere non allontana con efficacia la minaccia e sulla ribattuta corta si avventa come un avvoltoio Vico che spinge in porta il pallone dell’1-0.

La reazione dell’Asca è immediata: al 13’ Boveri si mette in proprio sulla sinistra, si accentra e conclude in porta con il mancino infilando un incolpevole Ollino sul primo palo. 1-1 e perfetto equilibrio. Gli ospiti continuano a spingere sulle ali del loro numero 10 che ha il piede caldo e lo fa vedere al 31’, quando aggancia un pallone fuori da ogni logica in area di rigore e di destro incrocia all'angolino, firmando la rete del vantaggio.

Nella ripresa l’Albese rientra in campo più convinta e determinata, dopo un primo tempo sottotono, ma le occasioni da gol scarseggiano anche per merito della linea difensiva avversaria che è molto compatta e reattiva.

Dopo diversi minuti di totale confusione in mezzo al campo e di ritmi diversamente elevati, al trentesimo, ci prova Fiore ad accendere la partita ed a ristabilire la parità, ma il suo mancino viene disinnescato da una grande parata di Giordano.

A pochi istanti dal triplice fischio l’Asca mette definitivamente i tre punti in cassaforte grazie al gol di Ferrari che è abile ad anticipare il portiere in uscita con la punta mandando il pallone in buca all’angolino.

INTERVISTE:

Volti sorridenti e rilassati sul fronte Asca dopo una vittoria di importanza colossale portata a casa contro i rivali per la lotta salvezza. Tre punti che ridanno nuova linfa vitale ai gialloblù dopo la sconfitta nell’ultima giornata contro il Derthona capolista. Stati d’animo invece completamente opposti in casa Albese dopo l’ennesimo risultato negativo: l’obiettivo salvezza si allontana sempre di più. Al termine del match il mister dell’Asca Calmini ha dichiarato: “Sono contento della prestazione dei miei ragazzi, hanno approcciato bene la partita e con il passare dei minuti sono stati bravi a prendere fiducia e ad aumentare il ritmo in campo. È una vittoria fondamentale per noi, per la lotta salvezza. Sinceramente quest’anno non pensavamo che ci saremmo ritrovati in fondo alla classifica soprattutto dopo la buona annata della scorsa stagione. Quest’anno ho a disposizione una rosa ancora più competitiva e quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare. Boveri? Sono tanti i giocatori che hanno fatto una buona partita, lui ha segnato una doppietta anche perchè gli altri lo hanno messo nelle condizioni perfette per segnare”.

Di poche parole invece il neo allenatore dell’Albese Bascetta, che si è trovato a prendere le redini di una squadra nuova dopo l’esonero avvenuto in settimana dell’ex tecnico biancorosso: “Nel primo tempo continuavamo a lanciare sempre il pallone in avanti senza giocare tra le linee. Nella seconda frazione c’è stato sicuramente un miglioramento anche se non siamo riusciti a segnare”.