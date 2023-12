Rappresentative Sperimentali Under 14 e Under 16, c'è la data del nuovo raduno

Nuovo giro di convocazioni per le Rappresentative Sperimentali Under 14 e Under 16, che tornano a radunarsi dopo gli stage di martedì 28 e mercoledì 29 scorso. L'appuntamento, per l'Under 14 di Bader, è per martedì 12 dicembre ore 14.30; mentre l'Under 16 di Roberto Virardi si ritoverà il giorno dopo, sempre alle 14.30: entrambe le rappresentative saranno ospiti del centro sportivo Via S. Marchese del Venaria Reale.