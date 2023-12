Under 17 Regionali: Albese-Chieri 1-6

MARCATORI: 5' Dario (C), 15' Salvatore (C), 20' Dario (C), 35' Rosano (C), 39' aut. Muscatello (A); 10' st aut. Predulescu (C), 35' st Salvatore (C).



ALBESE: Aloi, Arnero, Costa, Barbero, Predulescu, Xheka, Casetta, Curcio, Buffa, Bruno. A disp. Mollo, Casetta, Vinai, Ravera, Zichella, Bongiovanni, Manfredini, Tesauro. All. Tarsitano.



CHIERI: Albuino, Checa, Muscatello, Spinelli, Andrione, Sacco, Massano, Grisafi, Salvatore, Rosano, Dario. A disp. Mattrel, Nicosia, Panaccione, Scarpellino, Oseye, Colletto, Tavano, Aimetti. All. Vanacore.



ARBITRO: Centorrino di Alba - Bra.



Il Chieri continua la sua marcia nelle zone nobili di classifica, vincendo con un netto 1-6 in casa dell'Albese. I ragazzi allenati da Vanacore conquistano la decima vittoria stagionale e si portano a quota 30 punti in classifica, a tre lunghezze di distanza dalla capolista Derthona, che con lo stesso risultato ha battuto il Dertona. Per l'Albese arriva invece l'ottava sconfitta in campionato. I ragazzi di mister Tarsitano, sono costretti ad arrendersi alla netta superiorità mostrata dalla compagine ospite, la quale ha messo in cassaforte i tre punti già nella prima frazione di gara. L'Albese resta così in zona playout, a +6 sulla zona retrocessione e a quattro lunghezze di distanza da quella salvezza. La gara si apre con il Chieri che parte subito forte, spingendosi in avanti fin dalle prime battute di gioco. Passano appena 5 minuti ed è Dario a sbloccare il risultato, Chieri in vantaggio. L'Albese prova una timida reazione, ma al 15' gli ospiti raddoppiano. A trovare la conclusione vincente dello 0-2 è Salvatore. Per il Chieri la gara è ormai in discesa e al 20' arriva la doppietta personale di Dario che vale lo 0-3. Il Chieri gestisce il triplo vantaggio e con ordine cerca di addormentare la partita, non rinunciando però ad attaccare. È il 35' e Rosano cala il poker per gli ospiti. La gara sembra ormai chiusa, ma con orgoglio l'Albese prova a colpire e allo scadere della prima frazione trova la rete, grazie alla sfortunata deviazione di Muscatello. Il primo tempo si conclude quindi con il risultato di 1-4. Nella ripresa il copione non cambia, e il Chieri torna a spingersi in avanti. Al 10' arriva la quinta marcatura ospite, complice l'autorete di Predulescu. Gli ospiti fanno quindi scorrere il cronometro fino alle ultime battute di gioco, ed è proprio nel finale che anche Salvatore firma la propria doppietta personale, realizzando la rete del definitivo 1-6. Si chiude quindi con l’ampia vittoria dei ragazzi di Vanacore, che con merito si aggiudicano i tre punti e continuano quindi a lottare per la vetta del girone E.