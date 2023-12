Il Chisola continua a dominare nel girone D

Nel girone D del campionato Under 16 Regionali continua il dominio del Chisola. Con dodici vittorie nelle prime tredici partite giocate, la formazione allenata dal tecnico Mezzano si trova al primo posto in classifica, con sei punti di vantaggio dalla prima inseguitrice. Nella tredicesima giornata di campionato il Chisola è riuscito a conquistare tre punti nel match casalingo contro il Pinerolo, grazie alle reti di Heinzen e Scarangella; con questo successo salgono a otto le vittorie consecutivi dei ragazzi di Mezzano. Alle spalle del Chisola, si trova il Fossano, unica squadra capace di battere la capolista. In questa giornata la formazione di Petiti è riuscita ad ottenere i tre punti sul campo della Cheraschese, vincendo 1-2, grazie al gol di Robaldo nel primo tempo e a quello di Inturri nella ripresa. Sul terzo gradino del podio, ma staccato dodici punti dal Chisola, c'è il Pedona, che sabato è riuscita a recuperare le due reti di svantaggio contro il Borgaro Nobis, grazie a Pirotti e Kroni, portando a casa, però, solamente un punto.

A un punto dal gradino più basso del podio, si trova il Bra, che in questa giornata ha battuto 5-3 il Vigone in una spettacolare partita, grazie alle doppiette di La Mastra e Marotta e al gol di Bonino; a trovare la via del gol per il Vigone ci ha pensato Giannone, autore di una tripletta.

Ad approfittare, solo parzialmente, della sconfitta del Pinerolo ci ha pensato il Cuneo Olmo, conquistando un punto contro la Rivarolese e salendo a quota 23, agganciando appunto il Pinerolo.

A trovare la vittoria in questa tredicesima giornata sono stati anche il Saluzzo e il Centallo, che hanno battuto rispettivamente il Garino per 4-2 e il Nichelino Hesperia.