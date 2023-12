Tre squadre a punteggio pieno nel girone B

Nel girone B del campionato Under 14 Regionali, sono tre le squadre ancora a punteggio pieno dopo sei giornate, a separarli solamente la differenza reti, che premia il Lascaris in testa alla classifica, davanti a Borgaro Nobis e Alpignano.

I bianconeri, primi in campionato, in questa sesta giornata sono riusciti a segnare ben nove reti contro la Strambinese in trasferta; merito di Nastasi, Hrincu e Freguglia: il primo autore del poker personale, il secondo è riuscito a segnare una tripletta, mentre, il terzo ha chiuso la sua partita con una doppietta. Il Borgaro Nobis, attualmente secondo, domenica ha battuto 1-3 il Pianezza, grazie alle reti di Bencivenga, Greco e Lupo, tutte e tre arrivate nel primo tempo della sfida. A completare il podio c'è l'Alpignano, che nell'anticipo di sabato ha battuto in casa l'Atletico CBL, con il risultato di 6-0, che porta le firme di Castagno, Becchio, Tucci (autore di una doppietta), Ciliberti e Pappagallo.