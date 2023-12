Il Volpiano Pianese vince e si conferma primo nel girone A

Nella tredicesima giornata del girone A del campionato Under 19 Regionali, il Volpiano Pianese si conferma primo in classifica, battendo con un netto 5-1 il Crescentines, trovando così la decima vittoria stagionale. A trovare la via del gol, per i padroni di casa, sono stati: Giardino, Ferram, Caracciolo e Mellace, autore di una bella doppietta.

Alle spalle della capolista si trova la Biellese, che sabato ha battuto 6-0 l'Ivrea Calcio, con le doppiette di Foglia e Chianese e le reti di Sessa e Mello; vittoria che ha permesso ai ragazzi del tecnico Mancin di rimanere a quattro punti dal primo posto.

Al terzo posto rimane l'Accademia Borgomanero, che ha rifilato una manita al Fomarco, con i gol di Ranzani, Brusati, Colombo e la doppietta di Porro.