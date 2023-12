L'Asti si gode la vetta in solitaria

Un inizio di stagione migliore per l'Asti non poteva esserci; i ragazzi allenati dal tecnico Camisola sono primi in classifica a punteggio pieno e domenica è arrivata l'ennesima vittoria.

Nel derby contro la Scuola Calcio Astigiana, la capolista si è imposta per 0-9, grazie ad una grandissima prestazione di Aversano, autore di cinque reti, di cui quattro arrivate nel primo tempo. Gli altri suoi compagni che sono riusciti a trovare la via del gol sono stati: Cavazza, Sigliano e Petkov, quest'ultimo autore di una doppietta.

Al secondo e terzo posto in classifica, con 31 punti, ci sono rispettivamente il Derthona e l'Acqui, con la squadra allenata da Rovera che ha approfittato del pareggio del Derthona per agganciarla in classifica. Nell'anticipo di sabato la squadra di Monfredini non è riuscita ad andare oltre l'1-1 contro il San Giacomo Chieri in trasferta; autore del gol per il Derthona è stato Ponzano, mentre per i padroni di casa ha segnato Mastrocola. L'Acqui, invece, ha battuto 3-0 il Lenci Poirino, grazie alla doppietta di Rabino e al gol di Ez Raidi.