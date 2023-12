Oggi alle 19 chiudono le liste di svincolo dei calciatori del Settore Giovanile e Scolastico

Ultime ori utili per depositare le liste di svincolo di calciatori e calciatrici Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico prima della chiusura che sarà alle 19 di oggi, giovedì 14 dicembre. Il Comitato Regionale del Piemonte, in una nota scrive: «Si ritiene utile rammentare alle Società affiliate che oggi, 14/12/2023, alle ore 19:00 scadrà il termine ultimo per il deposito delle liste di svincolo dei calciatori/calciatrici (Calcio a 11) e giocatori/giocatrici (Calcio a 5) “Dilettanti” e di “Settore Giovanile e Scolastico”, ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F.