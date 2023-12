L'Alpignano chiude il 2023 in testa al girone

Nel girone C del campionato Under 16 Regionali, l'Alpignano chiude il suo 2023 con una bella vittoria ai danni del Rosta Calcio, conquistando tre punti utili per rafforzare ancora di più il proprio primo posto nel girone.

Nella partita casalinga giocata sabato, i ragazzi allenati da Martorana sono riusciti ad imporsi per 5-0, grazie alle reti segnate da Miceli, Ferjani, Barone, Metta e Ciliberti, che hanno permesso alla squadra di mantenere il vantaggio di tre punti dal secondo posto occupato dal Sisport.