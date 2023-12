Una prima parte di stagione perfetta per il Chisola

Un cammino perfetto quello del Chisola in questa prima parte del campionato Under 17 Regionali, chiusa al primo posto del girone D a punteggio pieno, con 65 gol fatti e 10 subiti in quattordici partite giocate. Nel match casalingo, che si è giocato domenica, è arrivata l'ennesima vittoria; i ragazzi allenati dal tecnico Moschini si sono imposti per 5-1 sul Garino, grazie alle reti di Rossetti, Ghione, Borello e la doppietta di Marmo e ora si trovano a +10 dal secondo posto occupato dal Pinerolo.

Anche la squadra del tecnico Tiengo ha iniziato bene il proprio campionato, ma non è riuscito a tenere il passo del Chisola. Nella partita di domenica il Pinerolo ha vinto 3-2 contro il Fossano, grazie al gol di Gozzi, arrivato al 45' del secondo tempo, che ha regalato ai suoi il vantaggio di sei punti in classifica proprio rispetto al Fossano; gli altri due giocatori che sono riusciti a trovare la via del gol sono stati: De Marinis e Ferrazza.

Ad approfittare della sconfitta del Fossano ci ha pensato il Bra, a cui è bastata la rete di Cerviello per archiviare la pratica Villafranca e agganciare in classifica, a quota 26 punti, il Fossano.

Con 24 punti, al quinto posto, si trova il Cuneo Olmo, che domenica ha battuto 3-1 la Cheraschese, superandola in classifica, con i gol di Aime, Sigaudo e Marenco. Il Salice non ha sprecato l'occasione di raggiungere la Cheraschese a 22 punti e nella quattordicesima giornata ha vinto 1-3 in casa del Carmagnola, con le reti di Riviera, Rabbia e Pellegrino.

L'altra vittoria di questa giornata è stata quella del Centallo contro la Saviglianese, con i ragazzi di Mondino che hanno vinto 3-1, con i gol di Fina, Ravaioli e Panetto.

Unico pari della giornata è stato quello maturato dalla sfida tra Caraglio e Monregale, con le due squadre che non sono riusciti ad andare oltre l'1-1; a trovare il gol per i padroni di casa è stato Risso, mentre per gli ospiti ha segnato Grosso.