Nel girone B è corsa a due per il primo posto

Nella scorsa giornata di campionato, il Lascaris si è imposto per 6-0 sull'Aygreville; a trovare il gol sono stati: Dimasi, Nastasi, Paolillo e Freguglia, con quest'ultimo che ha chiuso la sua gara con una tripletta segnata nei primi quindici minuti del match. Il Borgaro Nobis, invece, ha battuto 9-0 la Strambinese, con le reti di Teodoro, Riassetto, Lupo, Serra, la doppietta di Cannavò e la tripletta di Amendola. Nonostante questa ampia vittoria del Borgaro, sono i ragazzi allenati da Grungo ad occupare la prima posizione in classifica, grazie ad una differenza reti migliore, con 50 gol fatti e solamente 2 subiti.

Con due punti di ritardo dalle prime due squadre, sul terzo gradino del podio c'è il Volpiano Pianese, che ha battuto 3-0 l'Alpigiano nel big match di sabato, superandolo in classifica di un solo punto. A segnare per la squadra allenata da Mirasola sono stati: Kouchouri e Perrier, autore di una doppietta. Il Pro Eureka ha approfittato della sconfitta dell'Alpigiano per accorciare le distanze in classifica, vincendo 0-3 in casa del Vda Charvensod, con il gol di Boukhris e le due reti di Russo, salendo così al sesto posto, superando proprio il Vda Charvensod. L'ultima squadra nella parte sinistra della classifica è l'Atletico CBL, che sabato, contro la Virtus Accademia si è imposto per 3-1 con la doppietta di Gamba e la rete di Lombisani.

In questa settimana giornata, sono state due le squadre a trovare la prima vittoria in campionato: il Pianezza e il Quincinetto. I rossoblù sono riusciti a battere il San Gallo in una partita combattuta e terminata sul risultato di 2-3, grazie alla rete di Laaouina e alla doppietta di Oliviero; la squadra di Arizio ha vinto in casa dell'Aosta 511 con il gol di D'Agostino e le due reti di Thiebat.