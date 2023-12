Rappresentative Regionali, fissato il prossimo raduno di Under 17 e Under 19

Tutto pronto per il ritorno in campo delle Rappresentative Regionali. Nella settimana di Natale, le rappresentative Juniores e Giovanissimi U17 si riuniranno per una sessione di allenamento a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. Il selezionatore Under 19, Licio Russo, si prepara ad accogliere il gruppo Giovedì 28 dicembre, al centro sportivo di Via Marconi, a Orbassano. In mattinata verrà svolta una seduta di allenamento, mentre al pomeriggio è stata fissata una gara amichevole con la squadra di Eccellenza del Salluzzo.