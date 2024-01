Busca, tra passato, presente e futuro: il bilancio di Roberto Pellegrino

Un 2023 appena concluso, un 2024 appena incominciato: è tempo di bilanci passati e previsioni future in casa Busca dove, in questi giorni, si è tenuta una conferenza stampa per fare il punto della situazione sul settore giovanile. Presenti, l'Amministratore Dario Isaia; Roberto Pellegrino, Responsabile Tecnico Settore Agonistico; Luciano Rosano, Responsabile Tecnico Attività di Base e Alessandro Peirano, Responsabile Organizzativo di Base. Importanti le parole del Responsabile Tecnico Settore Agonistico Roberto Pellegrino, che ha raccontato che 2023 è stato per il vivaio del Busca: «Bilancio sicuramente positivo. Tutte le squadre agonistiche hanno iniziato un percorso, perché questa è la parola che a noi piace utilizzare. A fine anno vedremo i risultati. Risultati che a noi interessano sono la crescita del gruppo, crescita del giocatore e crescita della squadra. Ci sono, poi, dei risultati che fanno parte di questo sport. E, per fortuna, ci sono anche quelli. In questo momento stiamo abbinando queste due speranze nostre, quindi di far crescere questi ragazzi, fargli fare un percorso importante dal punto di vista sia umano che sportivo, con la speranza poi di riuscire pian piano a portare più squadre possibili a fare dei campionati regionali per aumentare il livello sportivo e anche delle prestazioni dei ragazzi, affrontando squadre più impegnative e quindi crescere nel confronto diretto. Siamo molto contenti di come è andata finora e speriamo di riuscire a portare avanti questa nostra idea di percorso».