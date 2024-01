PSG, conferenza stampa di mezza stagione: obiettivi presenti e futuri del club

Dopo una prima parte di commenti dedicata esclusivamente alla Prima Squadra, nella seconda parte si è affrontato il tema settore giovanile, con le dichiarazioni di Armando Iattoni, Direttore Sportivo del vivaio del PSG: «Per noi è fondamentale cercare sempre di migliorare e in questo il presidente Maida ci aiuta moltissimo. Con il settore giovanile stiamo facendo molto bene e tutti stanno crescendo dal punto di vista del gioco. In particolare, gli Under 16 sono primi in classifica e hanno chiuso la prima parte di stagione con la migliore difesa e il migliore attacco». Parole di elogio nei confronti del settore giovanile sono arrivate anche, ovviamente, dal Responsabile Gian Luca Rubin.

Infine, fronte calciomercato invernale, il Direttore Sportivo della Prima Squadra e dell’Under 19, Nunzio Sinopoli, ha fatto il punto della situazione: «Con il calciomercato siamo partiti a novembre, per capire dove poter andare a migliorare e con quali nomi e sono arrivati innesti importanti che avranno modo di farsi conoscere meglio nella seconda parte della stagione. Con l’Under 19 stiamo facendo un buon lavoro, sapevamo che sarebbe stato difficile, ma siamo molto soddisfatti di quanto ottenuto fino a questo momento».