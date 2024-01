Rapp. Piemonte Under 19 e Under 17, si riparte: le date del primo raduno del 2024

Nuovo anno, vecchie Rappresentative. Dopo le numerosi convocazioni avvenute nell'autunno scorso, fra ottobre, novembre e dicembre, le Rappresentative Regionali del Piemonte Under 19 e Under 17 sono le prime a fare il loro ritorno in campo in questo 2024. Comincerà prima la selezione guidata da Gianfranco Marangon, che si ritroverà il prossimo mercoledì, 10 gennaio, al campo sportivo via Claviere di Pianezza alle 14.30. Giovedì 11 gennaio, invece, sempre alle 14.30 in via Claviere si ritroverà la selezione Under 19 di Licio Russo. Come ricorda sempre in una nota il CR Piemonte, "I suddetti atleti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi, del documento di riconoscimento personale e del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione".