Turin Winter Cup 2024: bis di Lascaris e Volpiano Pianese

In Under 17, grande successo del Volpiano Pianese, che ha superato per 2-1 il Chisola grazie alle reti di Fiore e Hajji, nonostante il momentaneo gol del pareggio di Giambertone: è accaduto tutto nella ripresa. Da una gioia a un grande dolore, perché se in Under 17 il Volpiano ha trionfato, non si può dir lo stesso per l'Under 16, letteralmente spazzata dalla forza del Lascaris, vittorioso con un secco 5-0 firmato, soprattutto, Delle Cave (autore di una doppietta); spazio anche alle reti di Rizza e Raviola, oltre al gol dal dischetto di Masi nella ripresa. In Under 15, invece, è andato meglio alle Foxes, vincenti per 2-0 contro la Sisport: in gol, nella ripresa, Gueye e Chira. Infine l'Under 14, con il grande trionfo del Lascaris, che ha fatto due su due: due finali, due brillanti e nette vittorie. Un 4-1 largo, firmato Nastasi, Hrincu e Magopat; per i biancazzurri la rete di Tucci.

UNDER 14

ALPIGNANO-LASCARIS 1-4

MARCATORI: 1' e 10' st Nastasi (L), 10' Hrincu (L), 20' st Magopat (L), 24' st Tucci (A)

ALPIGNANO: Internò (10' st Sanfilippo), Vitrotti, Di Giovanni (1' st Raimondo), Nardone (10' st Amicone), Ciliberti, Vito, Corsini (15' st Viarengo), Peuto, Becchio (1' st Carazza), Tucci, Castagno (15' st Pappagallo). A disp. Ursu. All. Campasso.

LASCARIS: Cordero (23' st Benevento), Magopat, Gemisto (23' st Abrate), Dimasi, Schiavone, Petrozzi (23' st Spatolisano), Nastasi, Corbosiero (9' st Allegri), Freguglia (20' st Paolillo), Molino (20' st Spada), Hrincu (15' st Piovano). All. Grungo.

UNDER 15

VOLPIANO PIANESE-SISPORT 2-0

MARCATORI: 10’ st Gueye, 18’ st Chira

VOLPIANO PIANESE: Boscaro (30' st Guarnieri), Lo Bianco (30' st’ Tallon), Pani (19’ st Igbinobaro), Cordero (25’ st Notario), Scaglia, Conforti, Zamuner (25' st Baudin), Tenca, Chira, Defazio (19’ st Bekraoui), Gueye (24’st Perrot). A disp. Pucci, Sacco. All. Senatore.

SISPORT: Finelli, Lazaro (12’ st D’Agostino), Cece, Gout (19' st Lauriola), Regano, Di Stefano, Di Cintio, Cattalano (19’ st Rosental), Ragagnin, Lupascu, Grande (9' st De Angelis). A disp. Novelli, Rousseaux, Cappuccio, Leone, Caraud0. All. Ragagnin.

UNDER 16

VOLPIANO PIANESE-LASCARIS 0-5

MARCATORI: 3' e 15' Delle Cave, 22' Rizza, 25' Raviola, 13' st rig. Masi

VOLPIANO PIANESE: Bertoncini, Mullaj, Tallarico, Zucco, Farisco (1' st Falvo), Barberis, Odello, Pettinari, De Luca (1' st Aissous), Garbellini, Gambino (7' st Miglio). A disp. Timofei, Cirillo, Aggero, De Lorenzis, Tuzzolino. All. Baseggio.

LASCARIS: Castaldi, Sesia (1' st Foddis), Bruno (1' st Vaccaro), De Stefano (1' st Cottafava), Cantarella, Cattalano (14' st Erchini), Raviola (1' st Camino), Halip (1' st Caglioti), Delle Cave (14' st Ronchietti), Rizza, Masi. A disp. Bellu. All. Meschieri.

UNDER 17

VOLPIANO PIANESE-CHISOLA 2-1

MARCATORI: 6’ st Fiore (V), 24’ st Giambertone (C), 26’ st Hajji (V)

VOLPIANO PIANESE: Ignat, Summa (18' st Marinella), Faye, Landi, Torresan, Suquet (8’ st Hajji), Stefanelli, Bove, Peradotto, Gambetti (23' st Ferraris), Fiore (23' st Petruzza). A disp. Morelli, Bertoli, Hogas. All. Uranio.

CHISOLA: Bruno, Murroni (14’ st Oliveira Santos), Borello, Audisio, Rossetti, Bruscolini, Naranjo Barrera (4' st Mazzone), Troia, Marmo (10’ st Sarkis), Ajmar (10’ st Ambrosino), Lazzaro (4’ st Giambertone). A disp. Garigliet Brachet, Atzori Langiu. All. Moschini.