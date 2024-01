Chisola, Lucento e Cenisia: quanti cambi in panchina durante la pausa invernale

Per Chisola, Lucento e Cenisia è stata una pausa invernale tutt'altro che serena . Difatti, i tre club piemontesi hanno sfruttato lo stop del calcio giovanile per effettuare diversi cambi in panchina. In primis il Chisola che, a sorpresa, ha deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore dell'Under 15 Giuseppe Alessi : primo al termine del girone d'andata con 14 vittorie su 14 partite conquistate e un ottimo vantaggio su chi insegue. Al suo posto, il club biancoblù ha deciso di chiamare Alessandro Locandro: per lui si tratta di un ritorno. Un cambio di panchina che ha sorpreso tutti e che ad oggi resta comunque misterioso, le cui motivazioni sono ancora ignote.

Ha deciso di cambiare anche il Lucento, per la categoria Under 16: terminato il torneo "Caduti di Superga", ha sollevato dall'incarico Alessio Rapisarda sostituendolo con Alessandro Sottil: fratello d'arte dell'ex tecnico dell'Udinese con esperienze già sulla panchina della Druentina. Un addio tutt'altro che sereno per Rapisarda che, sulle sue pagine social, ha spiegato i motivi dell'addio dopo qualche rumors: «Ci tengo a precisare che non ho lasciato proprio nessuno perché non sono proprio il tipo e non vedo neanche il motivo per cui l’avrei dovuto fare ... la società ha avuto le sue buone motivazioni per cambiare guida tecnica e stop .. accettando ovviamente le loro intenzioni .. con questo faccio nuovamente un grosso in bocca al lupo a società e sopratutto ai ragazzi e al mio nuovo successore ! (non creiamo polemiche inutili)».

Dal Chisola e dal Lucento sino al Cenisia, che ha optato per uno scambio di panchina: Beppe Naretto è passato dall'Under 19 all'Under 16; percorso inverso, invece, per Matteo De Simone.