Settimana d'oro per il Lascaris: Turin Winter Cup e due rinnovi societari

Settimana d'oro per il Lascaris, che inizia nel migliore dei modi il 2024. Il settore giovanile bianconero, infatti, si è aggiudicato l'edizione 2024 della Turin Winter Cup , il più importante e prestigioso torneo invernale piemontese di calcio giovanile. Il Lascaris ha trionfato nelle categorie Under 14 e Under 16, vincendo 4-1 contro l'Alpignano e 5-0 contro il Volpiano Pianese. «Un altro importante riconoscimento a testimonianza del buon lavoro che stiamo facendo in questa stagione, sempre con l’obiettivo di #dareilmeglio. Complimenti a tutti i nostri ragazzi, agli allenatori, ai dirigenti e a tutte le figure che lavorano per contribuire al raggiungimento di traguardi come questo. Una menzione particolare ai gruppi 2010 e 2008 che hanno vinto le finali di categoria» ha celebrato il Lascaris sui social.

Ma non è tutto, perché è di poche ore fa la notizia di due fondamentali rinnovi per il vivaio bianconero: si tratta di Denis Sanseverino e Cristian Balice, che estendono per altri tre anni i rispettivi contratti con il club. «Bomba di mercato in casa Lascaris. Ogni anno tanti parlano ma poi contano i fatti e i fatti dicono che NOI siamo una famiglia che ama lavorare per questa società guidata dal Presidente Vincenzo Gaeta. Ecco allora che possiamo affermare che i nostri Responsabili si legano a noi per altri 3 anni. Denis Sanseverino, Responsabile della Scuola Calcio, arriverà a 15 anni di Lascaris e Cristian Balice, Responsabile del Settore Giovanile, arriverà a 13 anni. Che spettacolo!!! Noi non ci fermiamo, #diamoilmeglio…» si legge nella nota pubblicata dalla società sui social. Una mossa, quella del Lascaris, che denota ancora una volta come il club bianconero guardi al futuro, senza fermarsi sui traguardi raggiunti, per uno dei vivai più rosei della regione Piemonte.