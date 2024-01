Rappresentative Sperimentali: mercoledì prossimo amichevole fra U16 e U15

Tornano i campionati, in programma questo weekend, e tornano anche le varie Rappresentative Regionali del Piemonte. Settimana prossima, infatti, toccherà alle Rapp. Sperimentali Under 14 e Under 16 oltre alla Rappresentativa Under 15. Nello specifico, comincerà la selezione di Andre Bider martedì 16 gennaio presso il campo sportivo Via L. da Vinci 24 di Grugliasco. Mercoledì 17, invece, "si disputerà una gara amichevole della rappresentativa Regionale Under 15 contro la Rappresentativa Sperimentale Under 16" come si legge nel comunicato della LND Piemonte, sempre presso il centro sportivo di Grugliasco.