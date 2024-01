Under 16 Regionali: Venaria-Aosta 2-5

MARCATORI: 15’pt Gerardo, 25’pt Agugiaro, 36’pt, 37’pt, 43pt, 18’st Villa.

VENARIA: Ghiraldi, Greco, Montemurro, Guarraia ( 13’st Di Marco ) , Greco A., Zanella, Ippolito,

Tumbarello ( 7’st Pipicella) , Agugiaro ( 27’st Grasso ) , Gerardo ( 20’st Gerardo ), Stillavato,

Ghiraldi, Ferramosca ( 13’st Di Marco ). A disp: Greco.M, Deaconu, Grasso, Castiglione. A disp:

Montemurro, Deaconu, Melluso. Allenatore: Carella

CGC AOSTA: Busetti, Sadmi, Racila, Cintori, Martinet, Pavan ( 39’st Danchasaz), Plano, Roman

(40’ De Fazio), Bushati Remi, Johnson ( 8’st Menegatti), Villa. A disp: Bushati. Bellomo, Di Fresco.

Allenatore: Statti.

Il match tra il Venaria e il CGC Aosta si è rivelato pieno di colpi di scena, contraddicendo il

pronostico iniziale. Nonostante la carica iniziale dei padroni di casa, il Venaria ha perso la partita,

mentre il CGC Aosta ha saputo portare a casa i tre punti cruciali, grazie soprattutto a una

straordinaria prestazione di Villa, autore di ben 4 gol che lo hanno consacrato come protagonista

assoluto dell'incontro.

La partita ha preso il via con una grande determinazione da parte del Venaria, che al 15' del primo

tempo ha visto Gerardo realizzare un tiro da fuori area sorprendente per il portiere avversario,

portando la squadra in vantaggio 1-0. Successivamente, al 25', Agugiaro ha raddoppiato con una

magnifica azione manovrata che ha coinvolto tutti i reparti della squadra. Sembrava che il Venaria

avesse il controllo del match, ma improvvisamente ha smesso di giocare completamente,

concedendo spazi cruciali agli avversari.

Nonostante l'Aosta avesse sofferto per gran parte della prima metà della gara, ha trovato

l'opportunità di riaprire il match. Verso la fine del primo tempo, Villa ha segnato un gol che ha

innalzato il morale della sua squadra. Nella ripresa, Villa è emerso come il vero protagonista,

prendendosi sulle spalle i compagni di squadra. Appena iniziato il secondo tempo, ha regalato un

assist straordinario a Roman, esterno destro veloce e tecnicamente dotato, che ha superato il

difensore di prima intenzione e si è presentato a tu per tu con il portiere, pareggiando il match.

Il Venaria, visibilmente spento e demoralizzato, non è riuscito a reagire fino alla fine del match.

Villa ha continuato a segnare gol spettacolari, dimostrando una forma straordinaria e

contribuendo in modo determinante alla vittoria del CGC Aosta. La sua performance ha lasciato

un segno indelebile sulla partita, confermando il suo status di giocatore chiave per la squadra. In

conclusione, la partita è stata un susseguirsi di emozioni e colpi di scena, con il CGC Aosta che

ha saputo ribaltare le aspettative e ottenere una vittoria meravigliosa.

L'Aosta dovrà prendere questa partita come la migliore della stagione e che sia una delle tante

per uscire dalla zona retrocessione.