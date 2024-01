Under 16 Regionali: Collegno Paradiso-Sisport 3-4

MARCATORI: pt 3’ Fantini (P), 34’ Giammarco (S); st 4’ Campisi (S), 15’ Salvador (S), 22’ Di Marco (P), 25’ Croce (S), 30’ Giammarco (S).

PARADISO COLLEGNO (4-2-3-1): Cornea, Sarti (40’ pt Matteini), Grosso, Ferri, Jerinò, Bor, Surno, Salvador, Giuliano (6’ st Costa), Acchiddu (6’ st Di Marco), Fantini (18’ st Di Lorenzo). A disp. Le Voci, Serra. All. Manuguerra.

SISPORT (4-3-3): Santi, Irimescu (17’ st Bessone), Ayachi, Italiano, Ummarino, Benjamaa, Croce (34’ st Amadin), Duò (25’ st Macri), Campisi, Ferraris, Giammarco. A disp. Spinelli, Del Monaco, Ragagnin. All. Bisecco.

ARBITRO: Mitrofan di Collegno.

COLLEGNO - Una bufera di gol nel primo ritorno in campo del 2024 per i 2007. In campo, Paradiso Collegno e Sisport danno spettacolo, ma ad avere ragione, alla fine, è proprio la formazione di Bisecco a conquistare i tre punti su un campo difficile.

La gara è spumeggiante sin dalle sue primissime battute, le due squadre non perdono tempo a studiarsi e, al terzo minuto di gioco, la formazione di casa sblocca il match: Fantini si inserisce e incrocia, portando il Collegno in vantaggio. Per tutta la durata della prima frazione, i ragazzi di Manuguerra chiudono la porta e resistono ai pochi attacchi degli ospiti, che non sembrano aver accusato il colpo dello svantaggio. Eppure, dopo alcune proteste per un calcio di rigore non assegnato, scatta qualcosa nei ragazzi in maglia bianconera. Non a caso, tre minuti dopo il mancato intervento arbitrale, trova la rete del pareggio. Ci pensa il solito Giammarco, che, a porta spalancata, non può fallire e fa 1-1. E’ proprio con questo risultato che l’arbitro manda le squadre nello spogliatoio.

Nella ripresa, la partita cambia ritmo. Dopo un paio di minuti, i bianconeri colpiscono un palo con Riccardo Campisi, dopo uno slalom in mezzo alla difesa avversaria. A quattro minuti dal calcio d’inizio del secondo tempo, il Sisport completa la rimonta, grazie allo stesso Campisi che, con un colpo di testa, batte Cornea e porta in vantaggio la sua squadra. Il Collegno, però, non ci sta e risponde con fermezza: Salvador riceve palla al limite dell’area e gira in rete il gol del momentaneo 2-2. Un pareggio che accende l’entusiasmo sia sugli spalti, che in campo. E’ così che, al ventiduesimo della ripresa, i gialloblu tornano in vantaggio. Questa volta è Di Marco che respinge in rete il gol del 3-2 per la formazione di casa. Ma le emozioni non finiscono, tantomeno la partita. Il Sisport non accetta uno svantaggio che, infatti, dura solamente una manciata di minuti. Al 25’, Croce supera tutta la difesa avversaria e non si ferma davanti al portiere. La gara si avvia a una conclusione al 30’, quando, dopo una percussione incredibile sulla fascia, Giammarco firma la sua doppietta personale per il gol del 3-4 che chiude definitivamente i giochi. Negli ultimi minuti, il Collegno tenta un'ultima, disperata, rimonta. Ma il tempo non basta e l'arbitro fischia la fine.

I bianconeri si portano quindi a +1 dal terzo posto, mantenendo il distacco da Vanchiglia e Lucento. Il Paradiso Collegno, invece, spreca la chance di accorciare nei confronti delle prime quattro in classifica.