Under 14 Regionali: Biellese-Gozzano 5-1

MARCATORI: pt 20’ Sasso (B), 29’ Orlando (B), pt 35’ Fertoul (G); st 10’ Maina (B), 14’ Sasso (B), 33’ Torromino (B).

BIELLESE (3-4-2-1): Pizzi, Mosca, Moro (21’ st Ghigo), Amour (27’ st Mosconi), Zangara, Lunardon (24’ st Greco), Sasso (21’ st Torromino), Velcani (24’ st Mutti), Maina, Orlando (17’ st Negri), Zotti (27’ st Arborio). All. Diaferia.

GOZZANO (4-4-2): Tinello; Ferroul, Forni, Sanna, Temporelli, Cotti, Pastore, Ripamonti, Iseppato, Peqini, Guzzetti. A disp. Graglia, Stefanuto, Bendriouch, Baruscotti, Viola, Macchione, Solinas, Lacchini. All. Solinas.

ARBITRO: Pollotti di Biella.

BIELLA - Non c’è storia tra Biellese e Gozzano, la squadra di Diaferia trionfa in casa e mantiene il distacco sul Bulè Bellinzago. La formazione allenata da Solinas tenta di fare lo sgambetto alla seconda forza del campionato, ma fallisce tante occasioni, tra cui un rigore. Non regala nulla, invece, la squadra bianconera. Anzi, quando ne ha l’occasione, punge come un’ape, senza rimorsi.

La storia della partita comincia al ventesimo, circa. Dopo una prima fase di partita in cui le due squadre si sono studiate, la Biellese ha la prima chance di portarsi avanti. Sasso riceve palla e, dopo uno slalom in mezzo alla difesa avversaria, sblocca la partita e regala il vantaggio ai padroni di casa. Un vantaggio che si trasforma presto in raddoppio, dato la superiorità tecnico-tattica della squadra di Diaferia. Questa volta è Orlando a trovare la via del gol dopo un’azione solitaria. Il doppio svantaggio, però, sveglia in qualche modo la squadra ospite che, con un motivo d’orgoglio, riesce a conquistare un calcio di rigore. Dal dischetto, Iseppato sbaglia. Sulla respinta si fionda Fertoul che riapre la partita allo scadere del primo tempo.

La rete del 2-1 dà speranze al Gozzano, che spera in una rimonta. Diversi i tentativi verso la porta di Pizzi. Il numero uno bianconero risponde sempre presente e non lascia scampo alle proiezioni offensive degli avversari. Più passa il tempo e più la Biellese riesce a ritrovare fiducia e sostanza in attacco e, soprattutto, a centrocampo. Al 10’, ci pensa Maina a chiudere le porte a una possibile rimonta avversaria. Con la rete del momentaneo 3-1, il Gozzano scompare dal campo. Ne approfitta la squadra di Diaferia, adesso padrona del risultato e del possesso. Pochi minuti più tardi arriva così anche la doppietta di Sasso, che sigilla i tre punti grazie ad un gran tiro dall’interno dell’area. Nel finale, Torromino entra dalla panchina e trova anche la gioia del gol che chiude definitivamente l’incontro: a Biella finisce 5-1. La Biellese prosegue la sua corsa verso i playoff.