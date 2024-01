Under 14 Regionali: Beiborg-CBS 0-0

BEIBORG-CBS 0-0



BEIBORG (4-2-3-1): Monteleone, Domin, Tarateta, Tilaro, Faraci, Ravetti, Russo, Moroni, Siliato, Bujor, Rolando (8' st Savalli). A disp. Pavan, Franchini, Delfino, Di Santi, Saltaformaggio, Bertola. All. Anzoletti - Addesi



CBS (4-4-2): La Fata, Pasquale (31' st Giagnoni), Canino, Fea (1' st Pavarino), Zanfino, Cascio, Belmonte, Tealdo (9' st Basile), Malfatti, Libraro (12' st De Stasio), Matinata Raffaele (25' st Bianchetto). A disp. Bonato, Giordano. All. Venere.



ARBITRO: Vanni di Pinerolo.



NOTE: ammoniti: 28' Fea (C), 34' Ravetti (B).

Scontro ad alta classifica quello andato in scena sabato pomeriggio tra i padroni di casa del Beiborg e il CBS. Le due squadre, prima di questa sfida, si trovavano rispettivamente al terzo e secondo posto del girone C del campionato Under 14. I padroni di casa di oggi, nelle prime sette partite di campionato, sono riusciti a conquistare 18 punti, grazie ai sei successi ottenuti; l'unica nota negativa, fino a questo momento, è stata la sconfitta in casa del Beppe Viola per 3-2 nel match della sesta giornata, che ha fatto perdere punti importanti ai ragazzi allenati da Addesi.

Anche il CBS, fino ad ora, ha fatto un campionato eccellente; con 19 punti, i ragazzi di Venere, sono riusciti a tenere il passo del Sisport, primo in classifica a pari punti, vincendo sei partite e pareggiandone solo una, quella valida per la quinta giornata, giocata in casa contro il Lucento e terminata sul risultato di 2-2.

Fin dai primi minuti di partite, le due squadre non si risparmiano, in un botto e risposta continuo di azioni pericolose. Fino al tentativo di Siliato, che, dopo aver conquistato la palla, entra in area di rigore, ma il suo tiro è centrale ed il portiere della CBS lo intercetta e lo manda sopra la traversa. Anche gli ospiti si rendono pericolosi con un bel tiro, che però viene parato dal portiere del Beiborg. Le due formazioni continuano a dare spettacolo in campo, mettendo in scena una partita divertente e mai noiosa, che però viene interrotta dal direttore di gara che manda le squadre negli spogliatoi per l'intervallo.

I primi minuti del secondo tempo vedono ancora l'iniziativa dei padroni di casa: prima con un tiro da fuori aria e poi con un calcio di punizione. Anche la ripresa è caratterizzata da continue azioni da parte di entrambe le squadre, ma i portieri sono i veri e propri protagonisti di questa battaglia, parando ogni tentativo avversario.

Al 14' De Stasio, appena entrato, calcia una punizione per la CBS, ma Monteleone la para; al 22' Domin passa il pallone a Siliato, ma il suo tiro è deviato in angolo da La Fata.

Nel finale c'è ancora spazio per un'azione per parte: per i padroni di casa, al 35'ci prova Russo, ma la palla va sul fondo, al 38' Siliato è da solo davanti al portiere, ma gli calcia addosso la palla.

La partita termina sul risultato di 0-0 con entrambe le squadre che conquistano un punto. Il pari, però, lascia l'amaro in bocca ad entrambe le formazioni, viste le tante occasioni create; resta, comunque, la consapevolezza per le due formazioni di poter fare bene anche nelle prossime partite, purché riescano a concretizzare le azioni offensive.