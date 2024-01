Under 14 Regionali: Volpiano Pianese-Atletico CBL 5-0

VOLPIANO PIANESE-ATLETICO CBL 5-0

VOLPIANO PIANESE: Apostol (23' st Cometto), Ertola, Di Lorenzo, Franco, Marino (16' st Speranza), Pattini (8' st Pane Eros), Saiu (1' st Ozella), Silombra (23' st Fioccardo), Perrier (16' st Speranza), Kouchouri (1' st Gigliotti). D'Ario. All.: Mirasola



ATLETICO CBL: Re Fiorentin, Beria (30' st Piovesan E.), Bianco, Lombisani, Provaroni, Marco, Gennaccaro (11' st Martinengo), Galizia (19' st Ceretto), Gamba (33' st Casale), Bertuol, Forcetti (27' st Piovesan M.). All.: Rocchietti



MARCATORI: 11' pt Franco, 12' e 16' pt Perrier, 32' pt Kouchouri, 19' st Silombra



NOTE: ammonito: Provaroni





Nell'ottava giornata del campionato Under 14 girone B il Volpiano Pianese ospita in casa l'Atletico CBL.

I ragazzi allenati dal tecnico Mirasola, sono arrivati a questo match, dopo le prime sette partite di campionato, al terzo posto in classifica, con 19 punti, ottenuti grazie a sei successi e un solo pareggio. Pari che è arrivato nella sfida contro il Pro Eureka, valida per la sesta giornata di campionato e terminata a reti inviolate. Nonostante il terzo posto, il Volpiano Pianese, fino a qui, ha fatto un campionato straordinario, facendo vedere grande solidità difensiva, come dimostra l'unica rete subita in sette partite.

L'Atletico CBL, in questo inizio di campionato, ha faticato a dare continuità ai propri risultati, conquistando 10 punti nelle prime sette partite. Prima di questa sfida, i ragazzi allenati da Rocchietti, hanno accumulato un ritardo di nove punti dagli avversari di oggi e di undici dalla testa della classifica.

La distanza in classifica tra le due squadre si fa subito sentire, con il Volpiano Pianese che prende il pallino del gioco fin dall'inizio della gara. I padroni di casa ci mettono solamente undici minuti per sbloccare il match, con Franco, che segna la rete del vantaggio per i suoi. L'Atletico CBL subisce il colpo dello svantaggio, i ragazzi di Mirasola sono bravissimi ad approfittarne e dopo solamente un minuto dal gol dell'1-0, trovano la rete del raddoppio; a portare i padroni di casa sul risultato di 2-0 ci ha pensato Perrier, che dopo solamente quattro minuti trova anche la seconda gioia personale, firmando la rete del momentaneo 3-0.

L'Atletico CBL continua a faticare ad entrare in partita, con il Volpiano Pianese che, anche in questa partita, dimostra la forza della propria fase difensiva. A tre minuti dalla fine del primo tempo, il risultato cambia ancora, grazie alla rete segnata da Kouchouri, che cala il poker per il Volpiano Pianese, mettendo una seria ipoteca sulla partita. Il direttore di gara fischia la fine del primo tempo, mandando le due squadre negli spogliatoi.

Nel secondo tempo, nonostante i tanti cambi adoperati dal tecnico dell'Atletico CBL, Rocchietti, la musica della partita non cambia; gli ospiti faticano ancora a rendersi pericolosi sotto porta, non riuscendo ad accorciare le distanze e provare a riaprire una partita dal risultato ormai scritto. Il Volpiano Pianese non si accontenta delle quattro reti segnate nel primo tempo e nella ripresa continua ad attaccare; al 19' arriva anche il quinto gol per i padroni di casa. A trovare la rete della manita per la formazione allenata da Mirasola è Silombra, che si iscrive alla lista dei marcatori di una partita perfetta da parte della sua squadra.

Con questo successo il Volpiano Pianese sale a quota 22 punti, grazie alle sette vittorie e un pareggio fin ad ora trovati; con l'ennesima porta inviolata, la formazione di Mirasola rimane la squadra con la miglior difesa del girone B.

Per l'Atletico CBL si tratta della quarta sconfitta in questo campionato, a dimostrazione delle difficoltà della squadra a dare continuità ai risultati.