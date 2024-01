Balice: “Dopo dieci anni Lascaris è casa mia. Siamo la società da battere"

PIANEZZA – Tra i volti della settimana scorsa non poteva che esserci quello di Cristian Balice, responsabile del settore giovanile del Lascaris. Negli scorsi giorni è arrivato infatti il rinnovo che legherà Balice alla società di Pianezza per altre tre stagioni , dopo le 10 già vissute. Un segnale forte a tutto il movimento calcistico piemontese, in quanto Balice, insieme a tutta la dirigenza e i tecnici, oltre che al presidente Gaeta, è l’’artefice di uno dei Lascaris più vincenti (e belli) nella storia del settore giovanile bianconero.

Buongiorno Balice, partiamo dal rinnovo? Come commenta la lieta notizia?

“Dopo dieci anni Lascaris è casa mia. Non è solo un modo di dire. Mi sento proprio come a casa e questo penso sia importante. In questo momento sono in una società top del Piemonte e il merito, oltre ai tecnici e ai miei colleghi dirigenti, è del presidente Gaeta, che mi permette di lavorare al meglio. Per questo dico sempre di non avere motivazioni per cambiare. A livello personale, difficilmente cambio se sto bene in un posto. Io sto bene e sono contento della proposta che mi hanno fatto”.

Dopo 10 anni dove trova gli stimoli per legarsi per altre tre stagioni?

“Partiamo dal presupposto che per arrivare in alto ci vuole del tempo, mentre per scendere pochi secondi. Nel calcio è facile trovare nuovi stimoli. Noi vogliamo migliorare le ultime due stagioni, dove abbiamo vinto 4 titoli regionali. Non sarà facile, anzi, ma a me le sfide piacciono. Proveremo a fare questo anche se so che è molto difficile. Insieme al Chisola siamo tra le società top del Piemonte. Non lo dico io, ma i numeri. Per questo dico che il mio stimolo è quello di rimanere in alto e di fare un pezzettino pezzettino in più”.

Questa continua forza di trovare nuovi stimoli vi permette di stare tra i top. Secondo lei come viene visto oggi il Lascaris?

“Siamo visti come la società da battere. In ogni campionato. Vincere col Lascaris è come vincere il campionato. Un po’ come lo era diverso tempo fa con la Juventus. La Winter Cup è stata una bella prova del nove. Vincere il torneo come migliore società per risultati ci dimostra che siamo sulla strada giusta”.

Nuovi stimoli. Nuovo contratto. Ma se dovesse arrivare la chiamata di una squadra professionista?

“Davanti alla chiamata di una società professionistica risponderei di sì. Non lo nego. L’obiettivo per me è quello di arrivare in quel mondo lì. Chiaramente ci sono mille fattori, a partire da quello del lavoro, ma se dovessero incastrarsi tutti, io direi di sì. La società lo sa, tutti lo sanno. Come i calciatori, anche noi dirigenti abbiamo i nostri sogni. Il mio è quello di arrivare in una società professionistica”.

Grazie mille Balice e in bocca al lupo!

“Grazie a voi”.