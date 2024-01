Rapp. Piemonte Under 16 e Under 15, 3-1 per i classe 2008 nel test in famiglia

RAPPRESENTATIVA UNDER 16-RAPPRESENTATIVA UNDER 15: 3-1 MARCATORI : 7' st Bionaz (RU16), 10' st Persiano (RU15), 33' st Piras (RU16), 18' tt Mazzeo L. (RU16). 1T RAPPRESENTATIVA UNDER 15 (4-3-3) : Rostagno; Bertot (28' Regano), Amendolagine, Conforti, Bernardins; Olivero, Catanzaro, Summa; Sottile, Gueye, Aversano. All. Di Nuovo. RAPPRESENTATIVA UNDER 16 (4-3-3) : Castaldi; Crozza, Re, Cantarella, Rattazzo; De Stalis, Dell'Agnese, Marini; Atzeni, Giambertone, Raviola. All. Virardi.

2T

RAPPRESENTATIVA UNDER 15: Schierano; Regano, Lorent, Scorzoni, Cavazza (30' Florio); Scanavino, Cinti, Cozzula, Pella; Persiano, Patruno.

RAPPRESENTATIVA UNDER 16: Bassani; Foddis, Giammarco, Re, Ayachi; Yano (27' Giambertone), Piccolo, Martens; Gambino, Bionaz, Piras.

3T

RAPPRESENTATIVA UNDER 15: Suino, Axerio, Ferello, Salvatore, Florio; Mitma, Mataj, Tenca, Piazza; El Kharroubi, Robazza.

RAPPRESENTATIVA UNDER 16: Marasca; Crozza (12' Foddis), Cantarella, Barbero, Sousa; Mazzeo L., Scarangella, Mazzeo F.; Rizza; Cattaneo, Atzeni (16' Piras).

ARBITRO: Angeleri di Nichelino.

Amichevole in famiglia fra Rappresentative quella andata in scena ieri pomeriggio a Grugliasco fra la selezione regionale piemontese Under 15 e quella Under 16, vinta dai classe 2008 per 3-1. A due mesi dal Torneo delle Regioni, sono tante le indicazioni arrivate per Di Nuovo e Virardi, che hanno le idee sempre più chiare su chi convocare in viste della manifestazione. E proprio lunedì prossimo, ovvero il 22 gennaio, verranno sorteggiati i gironi del Torneo Delle Regioni.

Nel 3-1 complessivo della partita, il primo dei tre tempi si è concluso a reti inviolate: uno 0-0 frutto dell'equilibrio delle due selezioni, con la difesa dei classe 2009 che ha spiccato per la compattezza nonostante i ritmi tutt'altro che bassi. La gara si è sbloccata nella ripresa, grazie a Bionaz che, su assist meraviglioso di Piras, ha superato Rostagno portando avanti l'Under 16. Ilusione del vantaggio che però è durata pochissimo, perché 180 secondi più tardi ci ha pensato Persiano a rimettere le cose a posto, dopo una grande cavalcata sulla fascia di Cavazza. Nonostante il gol del pareggio, a riportarsi in vantaggio, sul finir di tempo, è stata la Rappresentativa Under 16: ancora una volta con uno dei suoi talenti migliori, Piras. Emozioni che si sono viste anche nel terzo e ultimo tempo, dove i classe 2008 hanno avuto di nuovo e definitivamente la meglio, siglando la rete del 3-1 con Lorenzo Mazzeo dell'Accademia Casale, che ha chiuso i giochi su assist di Federico Mazzeo.