Rappresentativa Under 17, i convocati da Marangon per l’amichevole di Vercelli

La fase di avvicinamento al Torneo delle Regioni 2024 comincia con la prima amichevole del 2024 per la Rappresentativa allenata da Gianfranco Marangon. E non sarà un’amichevole qualsiasi. Anzi, l’Under 17 sfiderà per la prima volta una squadra professionista. Gli avversari, infatti, saranno i pari età della Pro Vercelli.