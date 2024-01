Under 14 Regionali: Sisport-Beiborg 4-0

MARCATORI: pt 13’ Del Bosco, 16’ Cocciolo, 26’ Del Bosco, 31’ Baltera

SISPORT (4-3-3): Russo 6 (1’ st Falca 6); Caramassi 6.5, Vietri 6.5 (1’ st Manes 6.5), Cappuccio 6.5, Guzun 7; Albanese 6.5 (10’ st Onofrio 6.5), Lauriola 6.5, Cocciolo 7; Castrignano 7 (1’ st Petralito 6.5), Baltera 7 (25’ st Milan 6), Del Bosco 7.5. A disp. Leone, Milan, D’Attoli, Spagnolo. All. Gallo.

BEIBORG (4-3-1-2): Monteleone 6.5 (15’ st Pavam 6.5); Franchini 6 (1’ st Faraci 6), Tilaro 6, Tareta 6, Rolando 6 (12’ st Brunelli 6); Moroni 6, Savalli 6 (4’ st Saltaformaggio 6), Ravetti 6; Bujor 6 (20’ st Di Santi 6); Silato 6, Russo 6. A disp. Delfino, Domin, Turnu, Bertola. All. Addesi.

ARBITRO: Pedron di Nichelino

NOTE: Amm. Lauriola

Tutto facile per la Sisport, che domina lo scontro diretto con il Beiborg e allunga in classifica. Bianconeri sempre padroni del gioco, mentre gli ospiti hanno avuto un atteggiamento forse troppo rinunciatario, finendo con un passivo pesante, salvato parzialmente da Monteleone e Pavam, che hanno parato il parabile: una giornata sicuramente diversa per Russo e Falca, un tempo a testa per loro da spettatori aggiunti.

I padroni di casa, forti del primo posto in classifica, fanno la partita, portando fin dalle prime battute una pressione a tutto campo che gli permette di avere il controllo del pallone stabilmente nella metà campo avversaria. Prima occasione per Del Bosco, che arriva su un pallone ribattuto dalla difesa, ma che non riesce a piazzare nello specchio. Ancora una chance per Caramassi, servito da Guzun su uno schema su calcio di punizione, ma il suo diagonale rasoterra viene respinto da Monteleone in corner. Al 13 i bianconeri vincono la resistenza della difesa e sbloccano il risultato: bella azione di Guzun che si mette in proprio e trova il fondo sulla sinistra, palla in mezzo di Del Bosco che con il controllo salta la marcatura e infila Montelone con una conclusione di potenza sul primo palo. Il raddoppio arriva pochi minuti dopo e porta la firma di Cocciolo: pasticcio della difesa ospite in disimpegno e il pallone arriva al limite dove il numero 10 bianconero calcia di prima intenzione di potenza dove il portiere non può arrivare. Sul finale di tempo arriva il tris, a firma ancora di Del Bosco, che risolve una mischia con una conclusione potente da pochi passi. C’è ancora spazio per il poker, che porta la firma di Baltera, che mette in porta l’assist al bacio di Castrignano, bravo a saltare l’avversario e trovare il fondo per poi crossare sul piede del compagno.

Nella ripresa il canovaccio della partita non cambia: la Sisport conduce il gioco con sicurezza, cercando di aumentare il vantaggio, mentre gli ospiti sono schiacciati indietro senza riuscire a trovare soluzioni offensive. Passano i minuti e il risultato non si sblocca e allora i bianconeri si limitano ad amministrare, senza patemi, il risultato, mai in dubbio neanche nella ripresa.