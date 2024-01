Under 17 Regionali: il Chisola è inarrestabile

Il Chisola non si ferma più; dopo aver vinto le prime 15 giornate del campionato Under 17 Regionali, arriva un'altra vittoria per i ragazzi allenati dal tecnico Moschini.

In questa giornata è stato il turno del Fossano, arrivato sul campo del Chisola per provare a fermare la capolista, ma uscito a mani vuote dopo il triplice fischio del direttore di gara. Il Chisola è riuscito a vincere 3-1, grazie alle reti di Naranjo, Heinzen e Stojmenovski, mantenedo ancora viva la striscia di imbattibilità nel girone D e mantenendo l'ampio vantaggio rispetto alle inseguitrici.