Under 16 Regionali: è corsa a tre per il primo posto nel girone A

Nel girone A del campionato Under 16 Regionali, continua la corsa a tre per la testa della classifica. Baveno, RG Ticino e Verbania non sembrano intenzionate a rallentare; nella sedicesima giornata di campionato, tutte e tre le squadre sono riuscite a conquistare i tre punti, mantenendo il distacco dalle inseguitrici.

Il Baveno, primo in classifica, si è imposto per 1-8 in casa dell'Arquatese, grazie alla tripletta di Cattaneo, alla doppietta di Giulio Romerio e alle reti di Vittorio Romerio, Pastori e Anselmi.

Grandissima vittoria per i ragazzi allenati dal tecnico Gentile, capaci di battere 2-13 il Romagnano e mantenere un solo punto di ritardo dal Baveno. A trovare la via del gol sono stati: Gennaro, Maiolo, Giovagnini, Giacometti e Costa con una doppietta a testa, Maglione e Benati con due triplette.

Con un punto in meno rispetto alla seconda, sul gradino più basso del podio si trova il Verbania; la formazione allenata da Magni ha battuto 3-1 in casa il Gozzano, grazie a Altieri, Marcon e Posa.

La prima inseguitrice del terzetto è il Diavoletti, che, trascinato dalla tripletta di Cellura e dal gol di Savona, è riuscito a calare il poker contro il Borgosesia, salendo a quota 33 punti. Alle sue spalle, con tre punti in meno, si trova la Biellese, che non è riuscita ad andare oltre l'1-1 contro il Borgomanero in trasferta; ad andare in gol sono stati Lo Greco, per i padroni di casa, e Adragna per gli ospiti.

Il Bulè Bellinzago, approfittando della sconfitta della Città di Cossato, è riuscito a salire al sesto posto in classifica, vincendo 1-2 in casa dell'Union Novara, con i gol di Campari e Baruffaldi. La Città di Cossato scivola in settima posizione, dopo la sconfitta contro l'Ivrea per 4-2; a trovare la via del gol per la squadra allenata da Fierro ci hanno pensato: Dell'Agnese, Lacchio, Aresti e Mosso.