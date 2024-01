Under 15 Regionali: l'Asti è infermabile

Continua il campionato perfetto dell'Asti del tecnico Camisola. I ragazzi dell'Under 15 stanno dominando nel girone E e dopo sedici giornate sono ancora in testa alla classifica a punteggio pieno, con un distacco di 8 punti dalla seconda.

Questo weekend, l'Asti è uscito vincitore dal campo del Lenci Poirino, battendo i padroni di casa per 0-4, grazie ai gol di Teslaru, Ferello e alla doppietta di Petkov. Con l'ennesima rete inviolata, i numeri della formazione di Camisola sono impressionanti, 71 reti segnate e solamente 7 subite, in sedici gare.

A provare a mettere pressione all'Asti c'è il Derthona, seconda in classifica; sabato, la formazione allenata dal tecnico Monfredini ha battuto 3-2 la Novese, con i gol di Miotti, Boccaccio e Kharroubi. Il compito del Derthona di spodestare l'Asti dal primo posto non è affatto semplice, il campionato, però, è ancora lungo e tutto può succedere.

Dopo la sedicesima giornata, al terzo posto si trova l'Acqui, che ha scavalcato il Chieri, battendolo nello scontro diretto per 1-2; a trovare il gol per gli ospiti sono stati Poggio e Morbelli.