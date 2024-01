Torneo delle Regioni 2024 al via: gironi e calendari, tutto quello che c'è da sapere

Il Torneo delle Regioni 2024, principale manifestazione del calcio giovanile della Lega Nazionale Dilettanti, ha tagliato il nastro della 60^ edizione con il sorteggio dei Gironi andato in scena lunedì nel “Salone di Rappresentanza” di Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova che ha patrocinato l’evento insieme alla Regione Liguria. Evento presieduto dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. La manifestazione è riservata alle Rappresentative Under 19, Under 17, Under 15 e Femminili dei diciotto Comitati Regionali e dei CPA di Bolzano e Trento riunite in un unico grande evento che andrà in scena in Liguria dal 23 al 29 marzo.