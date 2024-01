Rappresentative Regionali, ufficiale l’amichevole tra U23 Femminile e U14 Sperimentale Maschile

Attraverso un comunicato rilasciato sul sito web ufficiale, il Comitato Regionale Piemonte-Valle D’Aosta ha reso noto di aver indetto una gara amichevole tra la Rappresentativa Femminile dell’Under 23 e l’Under 14 Sperimentale Maschile. La sfida è in programma per Martedì 30 Gennaio, alle ore 19 al Centro Sportivo di Via Leonardo Da Vinci, a Grugliasco. La convocazione è fissata per le ore 18.