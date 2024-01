Rapp. Under 18 Serie D, 2-2 contro i pari età dell'Inter

Ultimo test pre-Viraeggio Cup, buone notizie per la Rappresentativa Serie D di Giuliano Giannichedda che, ieri pomeriggio al Konami Youth Development Centre, ha pareggiato 2-2 contro l'Under 18 dell'Inter guidata da Zanchetta. Un ottimo test per i ragazzi di Giannichedda, apparsi in palla e pronti al grande appuntamento che avrà inizio il prossimo 13 febbraio. Dopo il doppio vantaggio dei nerazzurri firmato Tigani prima e Zouin poi, nella ripresa la Rapp. ha avuto la forza di reagire accorciando le distanze inizialmente con Bianchi e, infine, agguantando il pareggio con Bucci nei minuti finali. Risultato e prestazione che hanno reso felice, ovviamente, Giuliano Giannichedda, che al termine del test amichevole ai microfoni della LND ha parlato così: “Partita probante che ci da una grossa iniezione di fiducia per Viareggio. Non era semplice affrontare un avversario di questo livello, i ragazzi sono stati bravissimi a interpretare i vari momenti e rimanere propositivi nonostante il doppio svantaggio. Aver giocato qui è per noi motivo di orgoglio, fa sempre un certo effetto entrare a contatto con realtà così importanti. Ringraziamo tantissimo l’Inter per l’ospitalità e l’accoglienza, tutta l’organizzazione è stata impeccabile. Adesso ci prenderemo qualche altro giorno per fare le ultime valutazioni per la lista definitiva, ma sappiamo di avere a disposizione un ottimo gruppo”.