Under 14 Regionali: Pianezza-Quincitava 3-2

MARCATORI: 5’st Piantella (Q), 7’st Laoouina (P), 25’st Prete (P), 32’st Bruno (P), 37’st D’Avanzo (Q)



PIANEZZA (4-3-3): De Ponte, Pecchio, Maffiodo (12’st Di Corato), Gangi, Nardone (32’st Laurenti), Prete, Bruno (25’st Tosoni), Laaouina, Gallo, Oliviero, Pavone (7’st Catanese). A disp.: Mazza, Di Corato, Sbroggiò, Tosoni, Catanese, Ciaca Denis, Litta, Laurenti. All. Olivieri.



QUINCITAVA (4-2-3-1): Menghi, D’Agostino (11’st Tranquilla), Cena, Definis (24’st Caruso), Scaglia (27’st D’Avanzo), Piantella (34’st Stratta), Ferraro, Maneglia (34’st Iannone), Totaro, Thiebat, Ziviani. A disp.: Beluidi, Stratta, Didonato, Le Pera, Fileppo. All.: Arizio.

PIANEZZA – Una gara ricca di colpi di scena, giocata a ritmi altissimi e che alla fine premia i padroni di casa. Questo è stato, in estrema sintesi, la gara tra Pianezza e Quincitava del girone B di Under 14. Una partita dove si sono visti pregi e difetti dei 22 in campo, ma soprattutto che permette agli addetti ai lavori di intravedere il lavoro di mister Olivieri, arrivato a stagione in corsa dal Vanchiglia.

I complimenti, però, vanno anche al Quincitava, ormai non più vittima sacrificale di questo campionato e, anzi, squadra da sempre propositiva e piena di talento, nonostante la classifica. Sono proprio gli ospiti a spaventare i rossoblù, passando in vantaggio dopo cinque minuti dall’inizio del secondo tempo. Ci pensa capitan Piantella ad illudere i suoi, ma dopo soli due minuti Laoouina rimette tutto in parità. Forse è proprio questa la sliding doors della gara. Il pareggio immediato permette ai padroni di casa di costruire azioni su azioni, completando la rimonta al 25’ con Prete, bravo a bucare Menghi e fare il 2-1. Il Pianezza è in fiducia e pochi minuti dopo trova anche il 3-1, ma D’Avanzo riesce a riaprila al 37’, sperando di dare un finale diverso alla gara. Nonostante il forcing finale, i ragazzi di Olivieri resistono e si portano in settima posizione. Sconfitta che mantiene il Quincitava in zona playout, ma che comunque dà fiducia per il futuro.