Under 17 Regionali: Bra-Cheraschese 2-1

MARCATORI: 6’ pt Valleriani (B), 30’ pt Bosio (CH), 19’ st Merca (B).

BRA: Agnese, Ramonda, Bottero, Barberis, Delsanto, Cerviello (1’ st Tommarello), Chiesa, Gandino, Germanetti (1’ st Merca), Valleriani (45’ st El Friyekh), Sammouni (23’ st Biglino). A disp. Jakini, Imariahgbe, Rivero, Smecca, Chaab. All. Hallil

CHERASCHESE : Lanzardo, Irimescu (44’ st Napoli), Gozzi, Bosio, Icardi, Tibaldi, Surra, Testa (23’ st Messa), Canavese, De Francesco, Verde. A disp. Coccio, Maccagno, Carena, Pilutzu, Oubaid, Novo, Giachino. All. Ferrero.

ARBITRO: Munfuletto di Alba - Bra.

NOTE: Ammoniti: Cerviello (B), De Francesco (CH), Testa (CH), Icardi (CH), Bottero (B), Ramonda (B).

In una giornata soleggiata, con l’odore di fumogeni che pervade l’Attilio Bravi, ci pensano Bra e Cheraschese ad animare il pubblico con una partita fisica, equilibrata e sentita da entrambe le compagini, un vero e proprio derby. Dopo 90 minuti di emozione pura, sono i padroni di casa ad uscire vittoriosi dalla battaglia grazie al timbro decisivo nella ripresa di Merca.

I giallorossi scendono in campo con un 4-3-1-2 in cui Valleriani agisce da fantasista alle spalle di Germanetti e Sammouni. I Lupi guidati da mister Ferrero rispondono invece con un 4-3-3, in cui Canavese ha il compito, da vero pivot, di smistare i palloni sulle corsie laterali per le accelerazioni fulminee di Surra e De Francesco.

La partita si infiamma subito con il vantaggio targato Bra: Sammouni mette il turbo sulla fascia, manda il difensore al bar e scarica il pallone in area dove arriva con i tempi giusti Valleriani ad insaccare sotto la traversa.

La Cheraschese reagisce con cuore e grinta e il fortino giallorosso resta in piedi fino al 30’ quando Bosio stacca più in alto di tutti in area incornando il pallone dell’1-1 all'incrocio dei pali. Ristabilita la parità, dopo 4 minuti, torna sul palco il vero attore protagonista, fino a questo momento, della partita: il diez giallorosso Valleriani lascia partire un tiro improvviso dai 25 metri ma il portiere bianconero si allunga deviando il pallone sulla traversa.

Prima del duplice fischio è provvidenziale ancora una volta Lanzardo con un intervento sensazionale sul tiro a botta sicuro in area di Chiesa, tenendo così a galla la sua squadra.

Il Bra, nella ripresa, rientra in campo con lo stesso spirito con cui aveva terminato la prima frazione e, al 64’, rimette nuovamente la testa avanti nel punteggio grazie alla magia su punizione di Merca. Non impeccabile, in questa situazione, l’intervento in tuffo del portiere che viene ingannato dal rimbalzo fuorviante del pallone.

La Cheraschese, nell’ultima parte di gara, tenta il tutto per tutto sbilanciandosi molto in avanti e spendendo molto energie, il Bra prova a sfruttare gli spazi disponibili in campo aperto per chiudere definitivamente la partita ma Biglino perdona per due volte Lanzardo: prima spedendo a lato il pallone nel duello vis à vis con il portiere e poi colpendo in pieno la traversa con un pallonetto delizioso.