Under 17 Regionali: le interviste di Bra-Cheraschese

Il Bra conquista tre punti d’oro nel derby del cuneese raggiungendo quota 33 punti in campionato e posizionandosi momentaneamente al terzo posto, alle spalle di Pinerolo e Chisola, sulla scia verso i tanto ambiti play-off. La Cheraschese invece spreca una grandissima chance per portarsi nuovamente nella zona alta e calda della classifica e resta incagliata al settimo posto, a soli due punti dalla zona play-out.

Al termine del match il mister dei giallorossi Nordine Hallil si è espresso sulla prova convincente dei suoi ragazzi: “Sono molto contento della prova generale dei miei ragazzi e soprattutto di come hanno gestito la pressione in campo. Potevamo fare meglio a livello di gioco ma capisco che in queste partite, nei derby, ci sono tante emozioni in ballo e non è facile mantenere la lucidità e la freddezza. Da parte nostra abbiamo puntato molto sul risultato finale facendo una vera e propria battaglia in campo ma, allo stesso tempo, sacrificando le nostre idee di calcio. La forza di questa squadra, secondo me, non sta nel singolo giocatore ma sta proprio nel gruppo, nella sua solidità e nella sua unione sia in campo che nello spogliatoio: è un gruppo che non molla mai”.

Queste invece le dichiarazioni del mister della Cheraschese Dario Ferrero: “Abbiamo fatto una grande partita, nella ripresa poi ci siamo un po’ disuniti dopo il gol del 2-1. Oggi abbiamo pagato i dettagli e il Bra è fortunato ad avere in campo uno come il numero 10 (Valleriani) che è stato decisivo”.