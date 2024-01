Under 17 Regionali: Vanchiglia-Beiborg 6-0

MARCATORI: pt 20’ Lupis, 23’ Shaker; st 1’ Florio, 12’ Lupis, 33’ Popa, 45’ Occhino

VANCHIGLIA (4-3-3): Scardigno 6; Bonavia 6.5, Carota 6.5, Botti 6.5 (35’ st Rao sv), Amorese 6.5 (13’ st Mezzano 6.5); Shaker 6.5 (23’ st Giglio 6), Maculan 6.5 (38’ st Carnino 6.5), Alickaj 6.5; Pronzati 7, Florio 7 (19’ st Popa 7), Lupis 7.5 (32’ st Occhino 6). A disp. Tarsitano, Alcaro, Di Tanno, Rao. All. Bettega.

BEIBORG (4-3-3): Santi 6; Guarnieri 6.5 (19’ st Puttomati 6), Conte 6, Gatti 6, Buttini 6; Caminiti 6.5, Abouelfaraj 6 (23’ st Netti 6), Drissi 6, Strippoli 6.5 (27’ st Lusitano 6), Ceraudo 6 (15’ st Savarise 6.5), Godino 6 (38’ st Di Mase sv). A disp. Li Cauli, Netti, Berton. All. Cellerino.

ARBITRO: Nardella di Torino

Il Vanchiglia trova una nuova vittoria, al termine di una buona prestazione contro il Beiborg. Due gol nel primo tempo e quattro nella ripresa fanno il loro e i granata vengono trascinata dal loro tridente, oggi in stato di ottima forma. Gli ospiti, nonostante il passivo tennistico, non fanno una brutta prestazione e per tutta la gara sono in grado di ritagliarsi vari break, ma senza riuscire però a rendersi incisivi in fase di finalizzazione.

Ritmi alti fin dalle prime battute, con il Vanchiglia che fa la partita, garantendosi il controllo del pallone, ma il Beiborg non si limita a difendere nel primo quarto d’ora riesce comunque a ritagliarsi i suoi break, andando anche a concludere verso la porta granata. Nei primi 15’ le occasioni migliori le crea Pronzati, incontenibile sulla corsia sinistra e pericoloso quando la mette dentro: il suo primo cross infatti rischia di beffare Santi, ma picchia sulla traversa, il secondo non trova Florio per una questione di centimetri. Al 20’ il Vanchiglia sblocca la partita con Lupis, appostato fuori area e bravissimo a concludere al volo verso l’angolino, dove Santi non può arrivare. Il raddoppio arriva pochi minuti dopo con Shaker, con un ottimo diagonale, ma sul gol ci sono le proteste degli ospiti per una posizione di partenza di possibile fuorigioco che lascia più di un dubbio. Florio alla mezzora va vicino al tris, ma il suo pallonetto ad anticipare il portiere avversario, ma senza trovare la porta di poco. Nel finale il Beiborg riesce a risalire il campo, portando un buon palleggio nella metà campo avversaria, ma senza riuscire a trovare l’ultimo passaggio che possa mandare qualcuno al tiro.

La ripresa inizia subito con il gol del Vanchiglia: palla in profondità per Florio che anticipa tutti con lo scatto e infila in porta: il tutto dopo appena 15 secondi di gioco. Gli ospiti hanno però una reazione immediata: Caminiti ci prova dalla distanza, con un rasoterra diretto sul primo palo, che però finisce sull’esterno della rete. I granata però sono in forma e al 12’ calano il poker: calcio d’angolo sul secondo palo, Lupis ancora con una deviazione al volo che prima batte sulla traversa e poi si infila in porta. A chiudere la sfida ci pensano poi i neo entrati Popa e Occhino che fissano il risultato sul 6-0.