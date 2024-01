Under 15 Regionali: il Gozzano si aggiudica il big match di giornata

Nel girone A del campionato Under 15 Regionali, arriva la seconda sconfitta stagionale per il Baveno. I ragazzi allenati dal tecnico Ferrario hanno perso in casa contro il Gozzano; a trovare la via del gol per gli ospiti è stato Nicolosi, che ha permesso ai suoi di accorciare le distanze dalla capolista. Nonostante la sconfitta, il Bavero rimane prima in classifica, con sette punti di vantaggio proprio dal Gozzano, prima inseguitrice.

A pari punti con il Gozzano, al terzo posto, si trova il Bulè Bellinzago. La formazione allenata dal tecnico Gabasio, questo weekend, è riuscita a calare il poker contro il Caltignaga, grazie alle reti di Palmieri, Fasci e alla doppietta di Marciaz. A perdere punti dalle prime tre in classifica è stata la Biellese, che domenica ha perso in casa della Città di Cossato; dopo l'1-0 firmato da Zucco per i padroni di casa, al 40' Zarattini è riuscito a firmare la rete del pari, ma, nella ripresa, Galvan ha regalato la vittoria ai suoi.

Ad approfittare della sconfitta della Biellese ed accorciare le distanze, ci ha pensato il Verbania; i ragazzi del tecnico Sacchi si sono imposti per 2-1 sul Borgomanero, grazie alle reti di Cara nel primo tempo e Bertelli nella ripresa.

Nella giornata di domenica, anche l'Alicese Orizzonti è riuscita a conquistare i tre punti; con le reti di Rachak e Carabulea, la squadra allenata da Conta è riuscita a battere 2-0 il Santhià. Al settimo posto in classifica, con un punto di ritardo dall'Alicese, si trova la Juve Domo, che ha pareggiato 0-0 contro il RG Ticino. Vittoria anche per il Borgosesia, ottavo in campionato, che con le reti di Magnolini, Esfaoui e la doppietta di Bisetti, ha battuto 1-4 l'Oleggio.