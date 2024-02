Dal Chisola all'Empoli, esordio in Primavera

Con il passare del tempo, il Chisola si sta perfezionando nello sfornare talenti in grado di spiccare il volo verso i professionisti. Già uno dei migliori vivai dell'intera regione Piemonte, il club biancoblù si sta ormai consolidando come uno dei migliori vivai italiani in cui i club professionisti possono attingere. L'ultimo, per ordine di tempo, è Nicolò Pauliuc .

Difensore centrale e all'occorrenza terzino, classe 2006, cresciuto nel Chisola e laureatosi campione d'Italia al Torneo delle Regioni 2023 con la Rappresentativa Piemonte Under 17, a partire dalla scorsa estate ha fatto il salto in Serie A, passando dal Chisola all'Empoli. 776 minuti totalizati fin qui fra Primavera 1, Coppa Primavera e Under 18; domenica scorsa, contro la Juventus, finalmente l'esordio in Primavera, nel match vinto 1-0 dalla formazione toscana grazie al gol di El Biache nella ripresa. Entrato a inizio ripresa al posto di Tosto, Pauliuc ha giocato tutto il secondo tempo, scrivendo la prima pagina di un percorso che si appresta ad essere raggiante e roseo. E nel frattempo le sue prestazioni non sono passate inosservate, poiché il giovane difensore classe 2006 è stato già inserito nei taccuini dello scouting del Milan.