Under 14 Regionali: Pedona-Morevilla 3-2

PEDONA-MOREVILLA 3-2



MARCATORI: 6' pt Stefan (M), 23' pt Cavallo (M), 6' st, 25' st Ditta (P), 13' st Cavalera (P)



PEDONA: Moncada, Falco, Ferrero, Sardi, Martini, Librizzi (35' st Bora), Ditta, Cavalera M,, Cavalera L., (32' st Barale), Lunati, Hysa (1' st Riggi). A disp.: Palmas, Bonino, Fusacchia, Halili E., Castellino, Halili P.. All.: Cerruti



MOREVILLA: Bessone, Destito (5' st Granato (30' st Lo Iacono)), Verra, Chiappero, Casetta (28' st Dekaj), Cavallo (14' st Flutur), Palermiti, Casetta F., Stefan (25' st Ramello D.), Fenoglio, Rizzuti. A disp.: Milana, Serre, Ballari A., Casetta A., Granero. All.: Sorrentino



ARBITRO: Cucchietti di Cuneo

Nel big match dell'undicesima giornata del campionato Under 14 Regionali si affrontano i padroni di casa del Pedona e il Morevilla; le due squadre, prima di questa giornata, si trovavano rispettivamente al quarto e al terzo posto del girone D.



Nelle prime dieci partite giocate, il Morevilla ha conquistato 23 punti, perdendo una sola partita. Con nove reti subite, in dieci gare, la difesa del tecnico Sorrentino è la seconda migliore del girone.



I padroni di casa di oggi, nei primi dieci match stagionali, hanno raccolto un punto in meno rispetto al Morevilla, avendo perso una partita in più. La forza della formazione allenata da Cerruti è la fase offensiva, che, con 28 reti in dieci gare è il quarto miglior attacco di tutto il campionato.



A partire forte nel primo tempo sono gli ospiti, che, dopo solamente sei minuti dal fischio d'inizio, riescono a sbloccare immediatamente la partita, grazie alla rete di Stefan; il gol del vantaggio permette alla formazione allenata da Sorrentino di mettere subito il match in discesa. Il Morevilla, forte dello 0-1, gestisce bene l'inizio di gara, rischiando poco. Al 23' arriva anche il secondo gol, a coronamento di un inizio di gara praticamente perfetto; a firmare la rete del raddoppio per gli ospiti è Cavallo, che regala tranquillità ai suoi, con il direttore di gara che manda le due squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-2.



Nella ripresa il Morevilla cala nettamente di attenzione; forti delle due reti di vantaggio, gli ospiti sembrano non uscire dagli spogliatoi. Ad approfittarne sono i padroni di casa, che al sesto minuto accorciano le distanze con la rete di Ditta, che ridà coraggio al Pedona. Il Morevilla non sembra riuscire a reagire e al 13' subisce anche la rete del pareggio; a trovare la seconda rete per il Pedona è Luca Cavalera, che rimette in equilibrio il match. Il Morevilla accusa fin troppo il colpo del pareggio, faticando a tornare a rendersi pericoloso come nel primo tempo. Il Pedona è aggressivo e al 25' completa una grandissima rimonta, grazie alla doppietta di Ditta, migliore in campo dei suoi.