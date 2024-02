Under 14 Regionali: Carmagnola-Saviglianese 5-3

CARMAGNOLA-SAVIGLIANESE 5-3



MARCATORI: 4' pt Coscarelli (C), 8' pt Abatangelo (C), 18' pt, 6' st Velaj (S), 23' pt, 29' pt De Marco (C), 3' st Socchi (S), 14' st Popa (C)



CARMAGNOLA: Prono, Molineris, Popa, Delpero (15' st Mason), Bono, Geretto, Passione (18' st D'Acunti), Cichello, Coscarelli (31' st Serratore), Abatangelo, De Marco. A disp.: Accastello, Martina, Tassone, Lopopolo, Addaif, Cortesi. All.: Lopreiato



SAVIGLIANESE: Lingua, Gullino (26' st Mantovani), Socchi (18' st Parasca), Sartoris, Gagliardi, Nardin, Meinardi (31' st Ingaramo), Somale, Velaj, Sabena, Sartoris. A disp.: Shabani, Merkakolej, Bushi, Depetris, Tusha. All.: Africano



NOTE: ammoniti: Molineris, Passione, Somale, Sartoris. Espulso: Sartoris



ARBITRO: Pinna di Pinerolo



Nell'undicesima giornata del campionato Under 14, si affrontano due squadre che stanno avendo alcune difficoltà nel girone D in questa stagione.



I padroni di casa del Carmagnola ospitano la Saviglianese; la formazione allenata da Lopreiato, prima di questa sfida, si trovava al nono posto in classifica, con 13 punti ottenuti in dieci partite. La distanza dalle zone basse è ancora grande, visti i sei punti di ritardo della prima inseguitrice.



La Saviglianese, invece, si trovava all'ottavo posto, con tre punti di vantaggio dai padroni di casa di oggi e a parimerito con il Cuneo Olmo.

Le due squadre, nella fase offensiva stanno avendo lo stesso rendimento, fino ad oggi; nelle prime dieci partite stagionali sono state 22 le reti segnate da entrambe le formazioni. La differenza per quanto riguarda la fase difensiva sembrerebbe evidente basandosi solamente sul numero di reti subite; anche se, il Carmagnola ha subito 19 gol, otto reti in meno rispetto alla Saviglianese, si trova a tre punti di ritardo dagli avversari di oggi.



Nel primo tempo i padroni di casa entrano in campo con il piglio giusto, sbloccando subito la partita, grazie alla rete di Coscarelli, che al quarto minuto porta in vantaggio i suoi. La Saviglianese accusa la rete subita, il Carmagnola ne approfitta, e dopo soli quattro minuti dalla rete dell'1-0, arriva anche il gol del raddoppio, che porta la firma di Abatangelo. Questa volta, gli ospiti sembrano reagire, iniziando ad attaccare alla ricerca del gol; rete che arriva intorno al 18' con Velaj, che riesce ad accorciare le distanze e rimettere in partita i suoi. Il Carmagnola non vuole saperne di rimettere in partita gli ospiti e dopo solamente cinque minuti trova la rete del nuovo doppio vantaggio; questa volta, a trovare la via del gol è De Marco, che al 23' sigla il momentaneo 3-1. I padroni di casa, nonostante il grande vantaggio, non si accontentano, continuando ad attaccare; al 29' la doppietta di De Marco porta i suoi sul 4-1, risultato su cui si chiude il primo tempo.



Nel secondo tempo la Saviglianese torna sul terreno di gioco con la voglia di ribaltare il match; il Carmagnola pare appagato dell'ottimo primo tempo e gli avversari possono approfittarne. Dopo tre minuti dal rientro in campo delle squadre, Socchi trova la rete del 4-2 per la Saviglianese, che si riporta subito in partita; passano solamente altri tre minuti e questa volta è la doppietta di Velaj ad accorciare ancora le distanze, con il gol del 4-3. Il Carmagnola a questo punto torna a rendersi pericoloso in attacco e al 14' cambia ancora il risultato; Popa segna la rete del 5-3 regalando la vittoria ai padroni di casa.