Under 16: CBS-Alpignano 2-3

MARCATORI: 23’ Acconciaioco (C), 28’, 35’ Zmoshu (A), 31’ Barone (A), 35’st Nazeraj (C)



CBS (4-3-1-2): Fiorelli, Acconciaioco, Crispo, Prochilo, Lorent, Taralunga, Vitrano, Fukuda (30’st Ferrero), Perrone, Piarulli (14’st Barbuta), Nazeraj. A disp.: Ingrassia, Falzone, Luisi, Trezza, Dubois. All.: Masera.



ALPIGNANO (3-5-2): Traversi, Amorosi, Miceli, Russo, Ciliberti (36’st Marangon), Curri, Tursi (36’st Crudu), Comolli , Zmoshu (17’ st Metta), Fioccardi (46’st Ferjani), Barone (23’st Crudu). A disp.: Polizzi, Cavacini, Momo, Crepaldi, Sansica. All.: Martorana.



ARBITRO: Andrea Luigi Popescu di Nichelino

TORINO – Ed è un Alpignano formato galattico. La squadra di Martorana s’impone anche sul campo della Cbs e mantiene i cinque e sei punti di vantaggio su Vanchiglia e Lucento. Partita ricca di spettacolo e pathos, con i rossoneri che rispetto all’andata riescono a sfruttare le occasioni nell’area di Traversi e sognare il colpaccio.

Sì, perché al 23’ Acconciaioco sblocca il risultato e porta la Cbs in vantaggio. Sembra essere la giornata perfetta per festeggiare la vittoria in un big match, ma passano solo cinque minuti e si scatena l’uragano Zmoshu. L’attaccante biancoazzurro pareggia i conti al 28’, dando vita ai suoi e guidando la rimonta che porta la firma di Barone al 31’. Il 9 dell’Alpignano, poi, chiude di fatto i conti al 35’ con una deliziosa doppietta. Tre gol nell’arco di sette minuti. Un colpo da ko alla Apollo Creed, giusto per restare in tema alla morte di Carl Weathers.

La Cbs, tramortita, si riprende e tira fuori l’orgoglio, ma la rete di Nazeraj, arrivata al 35’ della ripresa, aumenta soltanto i rimpianti. L’Alpignano espugna anche Torino, seppur con qualche difficoltà. Prestazione dai due volti, ma che conferma la strabiliante forza del gruppo di Martorana, che corre a ritmi spaventosi: 18 partite e 15 vittorie. 65 gol fatti e solamente 7 subiti. Numeri da record.