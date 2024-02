Under 15 Regionali: Rosta-Lascaris 0-4

MARCATORI: 19’, 1’st Roncarolo, 28’, 34’ (r) Persiano



ROSTA (4-2-3-1): Sturniolo, Battaglia (10’st Saccenti), Triolone, Gambino, Di Maggio, Scotto Di Santolo, Nebiolo (1’st Ma), Mapelli (20’st Di Giovanni), Antonaccio, Cecchin (5’st Girotto), Mareschi (1’st Molinaro). A disp.: Cisse, Saccenti, Sette. All.: Bonfante.



LASCARIS (4-3-3): Schierano, Penta (10’st Laguardia), Cruto, Amendolagine, Sarti, Bernardini, Truccero, Spina, Persiano, Roncarolo, Tosku (29’ Crepaldi). A disp.: Scanu, Dino, Mininni, Giliberto, Schopfer, Carelli. All.: Malagrinò.



ARBITRO: Andrea Vayr di Collegno

ROSTA – Dopo il pareggio subito nel finale contro l’Alpignano, il Lascaris doveva sfogare tutta la delusione e lo stress per aver visto volar via due punti in una gara di fatto dominata dall’inizio alla fine. E lo sfogo, puntualmente, è arrivato. Contro il Rosta i bianconeri hanno dimostrato tutta la propria superiorità chiudendo il primo tempo sul 3-0 e calando il poker dopo sessanta secondi dall’inizio della ripresa.



Una vittoria mai messa in discussione e che permette al Lascaris di mantenere le cinque lunghezze di vantaggio sull’Alpignano, vittorioso contro il Lucento e pronto a lottare fino alla fine per la prima posizione. Una pressione psicologica che però i ragazzi di Malagrinò non hanno mai mostrato di subire, tutt’altro. La rete di Roncarolo dopo 19 minuti ha rotto l’equilibrio contro una formazione che in questo campionato, soprattutto sul proprio campo, ha già dimostrato di saper far male alle big.

A rafforzare il successo ci ha pensato poi Persiano con una doppietta nel giro di sei minuti: prima ha portato la sfida sullo 0-2 al 28’ e poi, quando i ragazzi di Bonfante avevano le gambe tagliate dai due gol ravvicinati, ha trovato anche la doppietta personale al 34’. Come detto, il poker finale è arrivato al primo minuto della ripresa e ancora con Roncarolo. Il 10 e il 9, come nelle migliori storie del calcio che si raccontavano ai bambini. Il fantasista e il bomber. Sono loro i protagonisti di questo successo bianconero in terra rostese. Un successo, come detto, che permette al Lascaris di rimanere imbattuto e di continuare a scrivere numeri da record.