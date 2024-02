Under 14 Regionali: Quincinetto-Strambinese 2-1

MARCATORI: 2’ Ferraro (Q), 14’ Zanna (S), 14’st Thiebat (Q)



QUINCITAVA (4-2-3-1): Menghi, Cena, Piantella, Definis (24’st Tranquilla), Ronco, Scaglia, Ferraro, Maneglia, Totaro, Thiebat, Ziviani. A disp.: Beloudi, Stratta, Didonato, D’Agostino, Miceli, Iannone, D’Avanzo, Le Pera. All.: Arizio.



STRAMBINESE (4-3-1-2): Barletta, Azzalin, Montrucchio, Baciu, Parrotta, De Paoli (6’st Ferrero), Maffeis, Toneatto, Zanna, Zedda, Carta. A disp.: Ferrari, Carlino, Compagno. All.: Cenzato.



ARBITRO: Michel Privitera di Ivrea

QUINCINETTO – Lo avevamo detto già lo scorso weekend, ossia che il Quincitava di Arizio era in un buon momento. Il primo punto contro il San Gallo, poi la vittoria contro l’Aosta 511, il punto contro la Virtus Accademia e il successo in casa dell’Atletico CBL prima di fermarsi contro il Pianezza di Olivieri sono stati più che un semplice indizio. Il Quincitava c’è e lo dimostra il successo contro la Strambinese, che dimostra quanto la squadra bianconera sia sul pezzo.

Vittoria pesante sia per la classifica ma soprattutto per il morale. Arizio ritrova anche la stellina Thiebat, gol decisivo il suo e una squadra che conferma di approcciare alla grande i primi minuti dei due tempi di gioco: le ultime reti sono sempre arrivate nei primi dieci minuti di gara o nei primi dieci minuti della ripresa. Ed è proprio la rete al 2’ di Ferraro a sparigliare le carte della partita. Il numero 7 sblocca la partita e mette momentaneamente in discesa l’affare Strambinese ai padroni di casa. Momentaneamente, perché 12 minuti dopo gli ospiti, pieni di defezioni e affaticati dal recupero in settimana contro l’Aosta 511 pareggiano con il solito Zanna. Come detto ci pensa Thiebat a risolvere la pratica, portando ad Arizio e compagni tre punti fondamentali.

Adesso il Quincitava si trova a due punti dall’Atletico CBL, capaci di fare il colpaccio contro il Pianezza e di mantenere il vantaggio sulla zona rossa. Undicesimo posto, invece, per la Strambinese che dopo aver mancato la possibilità di fare punti in settimana contro l’Aosta esce con le ossa malconce anche da Quincinetto.