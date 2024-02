Freedom FC Women, scelto il nuovo Responsabile della Comunicazione

Ancora una novità all'interno dello staff della Freedom FC Women formato 2023-24: Edward Pellegrino è ufficialmente il nuovo Addetto Stampa e Responsabile della Comunicazione. Classe 1984, Laureato in Lettere Moderne, è Giornalista Pubblicista dal 2012: dopo aver iniziato la carriera professionale nei settimanali sportivi cartacei, è approdato all'online, nel 2010, come redattore di Campioni.cn (la pagina sportiva del quotidiano Targatocn.it), prima del passaggio al gruppo Uniart, nel 2012, al giornale on line www.ideawebtv.it di cui è attualmente è Redattore e Coordinatore della Sezione Sportiva, nonché collaboratore della Rivista Idea. “Puntiamo al posizionamento di Freedom FC Women anche in ambito branding. Edward Pellegrino aiuterà il nostro club in questa fase di ammodernamento e innovazione, per comunicare e competere, anche fuori dal campo” ha commentato il Direttore Generale di Freedom FC Women Luigi Boccia. “Entro in punta di piedi, ma con orgoglio e dedizione, nella famiglia biancoblu – ha spiegato il nuovo addetto stampa -, mettendo a disposizione del club le mie competenze per rendere sempre più importante il brand “Freedom Fc Women”, con il supporto degli altri membri dello staff comunicazione, e puntando a creare una rete di media, ma anche di appassionati e tifosi, sempre più vicini alle nostre squadre. Ringrazio il Presidente Danilo Merlo, il DG Luigi Boccia e tutta la dirigenza per la fiducia accordatami”.