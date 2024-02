Rappresentativa Sperimentale Under 14 e Under 16: martedì 13 si torna in campo

Tornano le Rappresentative Regionali Piemontesi la prossima settimana, con un doppio appuntamento fissato per martedì 13 febbraio: alle 10.30, presso il il campo sportivo “Bertolotti” Via S. Grato 5 – Volpiano (TO), la Rappresentativa Sperimentale Under 14 disputerà una gara amichevole contro l'Under 14 del Volpiano Pianese. Alle 15, invece, sarà la volta della Rappresentativa Under 16: stesso luogo, stesso campo sportivo; ovviamente contro l'Under 16 del Volpiano Pianese.