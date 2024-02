74^ edizione della Viareggio Cup, la Rappresentativa Serie D si prepara

Si accendono i riflettori sulla 74esima edizione della Viareggio Cup, con la partecipazione numero 17 della Rappresentativa Serie D, guidata anche quest'anno dal selezionatore Giuliano Giannichedda. Che ieri ha comunicato i 24 convocati, divisi fra classe 2005 e classe 2006, e il relativo programma di avvicinamento alla settimana della manifestazione, che avrà inizio il prossimo 12 febbraio. La Rappresentativa Under 18 della Serie D, inserita nel Girone 6 con gli spagnoli del Jovenes Promesas, l’Avellino e i nigeriani del Mavlon, farà il suo esordio il 13 febbraio alle ore 15 contro il Jovenes Promesas sul campo “Berni” di Badesse (Si). La seconda partita è in programma con l’Avellino giovedì 15, sempre alle 15 sul terreno di gioco del “Pagni” di San Miniato (Pi). L'ultimo appuntamente è invece fissato per sabato 17, ore 15, contro il Mavlon allo stadio “Masini” di Santa Croce sull’Arno (Pi). Passano il turno le prime due dei sei gironi più le due migliori terze di ciascun gruppo (la Rappresentativa è nel gruppo B che comprende i gironi dal 4 al 6).